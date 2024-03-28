Harvey Moeis Tersangka Kasus Korupsi, Cerita Sandra Dewi Jarang Belanja Disorot

JAKARTA - Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Kejadian tersebut membuat kehidupan Sandra Dewi ikut disorot, salah satunya terkait cerita dia yang jarang belanja. Hal itu ia sampaikan dalam podcast bersama Melaney Ricardo.

Dalam momen itu, Sandra mengatakan dirinya jarang belanja dan sangat hemat.

“Gini ya, kalau setengah hidup saya hemat terus tiba-tiba gak hemat tuh aneh. Memang belanja ya belanja, tapi masih biasa aja,” ujar Sandra seperti dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Kamis (28/3/2024).

Perempuan kelahiran Bangka ini menceritakan saking hematnya ia sampai dipaksa untuk belanja oleh suaminya.

"Itu sebenarnya pas kita babymoon yang anak kedua di Melbourne itu cuma beli bedak. Itu beli bedak pun gue mikir, beli nggak ya, karena di Indonesia nggak ada, 600 ribu. Cuma kayak beli nggak ya, beli nggak ya. Trus si Harvey, 'Masak udah di sini masih mikir-mikir, ntar kalau udah nyampe Indo lo ngoceh-ngoceh nggak dibeliin'," jelas Sandra Dewi.

"Jadi gara-gara itu jangan sampe nyesel, kalau pengen itu belilah," imbuhnya.

