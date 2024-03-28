Sandra Dewi Sudah Siapkan Mental Sebelum Temui Ujian Hidup

JAKARTA - Sandra Dewi memilih untuk mempersiapkan mentalnya sebelum menemui cobaan hidup yang tak terduga. Baginya, mental merupakan modal penting untuk kembali bangkit saat menemui keterpurukan.

"Mental kita tuh harus apa ya, hidup itu nggak ada yang sempurna, tapi gimana caranya kita menghadapi semua perjuangan-perjuangan hidup itu dengan baik, dan beriman," ujar Sandra Dewi dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Kamis (28/3/2024).

Selain itu, Sandra merasa keimanan bisa menolong setiap orang melewati cobaan. Sebab, dengan iman, seseorang akan terus berpikir positif atas ujian yang datang.

"Jadi, misalnya anak sakit, 'Ya Tuhan besok sembuh', beriman itu kan berpikir positif," sambungnya.

Ibu dua anak itu juga punya prinsip harus selalu siap ketika menghadapi cobaan apapun. Sandra juga menegaskan tak ingin terlena dengan kenikmatan hidup sehingga lupa cara bersyukur.

"Aku merasa aku harus siap sedia jadi seorang ibu dan istri dalam keadaan apapun. Hidup itu nggak pernah ada yang sempurna, kalau lagi baik-baik aja bersyukur, kalau lagi nggak di posisi yang maksimal pun, yaudah its oke to be not perfect," pungkasnya.

