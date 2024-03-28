Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sandra Dewi Sudah Siapkan Mental Sebelum Temui Ujian Hidup

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |15:01 WIB
Sandra Dewi Sudah Siapkan Mental Sebelum Temui Ujian Hidup
Sandra Dewi sudah siapkan mental hadapi ujian (Foto: IG Sandra Dewi)
JAKARTA - Sandra Dewi memilih untuk mempersiapkan mentalnya sebelum menemui cobaan hidup yang tak terduga. Baginya, mental merupakan modal penting untuk kembali bangkit saat menemui keterpurukan.

"Mental kita tuh harus apa ya, hidup itu nggak ada yang sempurna, tapi gimana caranya kita menghadapi semua perjuangan-perjuangan hidup itu dengan baik, dan beriman," ujar Sandra Dewi dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Kamis (28/3/2024).

Sandra Dewi Sudah Siapkan Mental Sebelum Temui Ujian Hidup

Selain itu, Sandra merasa keimanan bisa menolong setiap orang melewati cobaan. Sebab, dengan iman, seseorang akan terus berpikir positif atas ujian yang datang.

"Jadi, misalnya anak sakit, 'Ya Tuhan besok sembuh', beriman itu kan berpikir positif," sambungnya.

Ibu dua anak itu juga punya prinsip harus selalu siap ketika menghadapi cobaan apapun. Sandra juga menegaskan tak ingin terlena dengan kenikmatan hidup sehingga lupa cara bersyukur.

"Aku merasa aku harus siap sedia jadi seorang ibu dan istri dalam keadaan apapun. Hidup itu nggak pernah ada yang sempurna, kalau lagi baik-baik aja bersyukur, kalau lagi nggak di posisi yang maksimal pun, yaudah its oke to be not perfect," pungkasnya.

