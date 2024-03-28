Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Harvey Moeis Jadi Tersangka Korupsi, Pernikahannya dan Sandra Dewi di Disneyland Kembali Disorot

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |08:38 WIB
Harvey Moeis Jadi Tersangka Korupsi, Pernikahannya dan Sandra Dewi di Disneyland Kembali Disorot
Pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Moeis di Disneyland kembali disorot (Foto: Instagram/sandradewi88)
A
A
A

JAKARTA - Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Hal itu membuat nama sang artis ramai menjadi perbincangan netizen.

Sejak Harvey ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, publik pun mulai ramai mengulik kehidupan rumah tangga mereka. Salah satunya soal pesta pernikahan mewah mereka yang cukup fenomenal lantaran digelar di Disneyland, Tokyo pada 14 November 2016.

Kala itu, keduanya memilih konsep Cinderella Wedding, setelah sebelumnya menggelar pemberkatan secara sakral di Gereja Katedral Jakarta pada 8 November 2016.

Dilansir dari YouTube Bridestory, Kamis (28/3/2024) pernikahan yang digelar secara intimate ini juga dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Wajah bahagia begitu terpancar dari kedua sejoli ini.

Terlihat pernikahan Sandra dan Harvey ini bak pangeran dan Cinderella di negeri dongeng. Keduanya menaiki kereta kencana sambil menyapa para tamu undangan.

Sandra Dewi dan Harvey Moeis

Pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Moeis di Disneyland kembali disorot (Foto: Instagram/sandradewi88)


Usut punya usut, pernikahan keduanya menghabiskan dana hingga miliaran rupiah lho. Selain dari sewa venue acara pernikahannya yang mahal, Sandra nampak maksimal memesan gaun pernikahannya yang begitu spesial dari desainer Didi Budiardjo.

Sandra juga memakai sepatu kaca bak Cinderella rancangan desainer Jimmy Choo. Dilansir dari Instagram @fashionselebindo, harga heels tersebut adalah Rp52,4 juta!

Tak sampai disitu saja, Sandra dan Harvey juga memboyong para tamu undangan ke Tokyo untuk menyaksikan hari bahagianya. Nampak hadir Daniel Mananta yang menjadi saksi sekaligus MC di pernikahan tersebut.

Momen pernikahan Sandra Dewi ini pun dibagikan ulang oleh salah satu akun gosip di Instagram dan komen netizen pun bermunculan.

“Sempat iri sama kehidupan Sandra Dewi, udah mah cantik, suami cakep, bergelimang harta, tapi yang aku irikan ternyata harta yang haram,” kata @nisya***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102790/sandra_dewi-WU9Y_large.jpg
Sandra Dewi Diduga Liburan ke Singapura Bersama Anak, Netizen: Uangnya Belum Habis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098915/sandra_dewi-tVQ8_large.jpg
Foto Harvey Moeis Mendadak Hilang dari Instagram Sandra Dewi, Apa yang Terjadi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/33/3098495/harvey_moeis-poSl_large.jpg
Biodata dan Agama Harvey Moeis yang Divonis 6,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077405/sandra_dewi-RhPv_large.jpg
Sandra Dewi Rutin Dapat Iphone Setiap Tahun dari Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077244/sandra_dewi-r5C0_large.jpg
Sandra Dewi Bongkar Asal Usul Emas 288 Gram yang Disita Kejagung darinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077130/sandra_dewi-LPd2_large.jpg
Sandra Dewi Curhat Kena Penyakit Kulit di Ruang Sidang: Wajah Saya Sampai Bernanah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement