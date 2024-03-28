Harvey Moeis Jadi Tersangka Korupsi, Pernikahannya dan Sandra Dewi di Disneyland Kembali Disorot

JAKARTA - Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Hal itu membuat nama sang artis ramai menjadi perbincangan netizen.

Sejak Harvey ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, publik pun mulai ramai mengulik kehidupan rumah tangga mereka. Salah satunya soal pesta pernikahan mewah mereka yang cukup fenomenal lantaran digelar di Disneyland, Tokyo pada 14 November 2016.

Kala itu, keduanya memilih konsep Cinderella Wedding, setelah sebelumnya menggelar pemberkatan secara sakral di Gereja Katedral Jakarta pada 8 November 2016.

Dilansir dari YouTube Bridestory, Kamis (28/3/2024) pernikahan yang digelar secara intimate ini juga dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Wajah bahagia begitu terpancar dari kedua sejoli ini.

Terlihat pernikahan Sandra dan Harvey ini bak pangeran dan Cinderella di negeri dongeng. Keduanya menaiki kereta kencana sambil menyapa para tamu undangan.

Pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Moeis di Disneyland kembali disorot (Foto: Instagram/sandradewi88)





Usut punya usut, pernikahan keduanya menghabiskan dana hingga miliaran rupiah lho. Selain dari sewa venue acara pernikahannya yang mahal, Sandra nampak maksimal memesan gaun pernikahannya yang begitu spesial dari desainer Didi Budiardjo.

Sandra juga memakai sepatu kaca bak Cinderella rancangan desainer Jimmy Choo. Dilansir dari Instagram @fashionselebindo, harga heels tersebut adalah Rp52,4 juta!

Tak sampai disitu saja, Sandra dan Harvey juga memboyong para tamu undangan ke Tokyo untuk menyaksikan hari bahagianya. Nampak hadir Daniel Mananta yang menjadi saksi sekaligus MC di pernikahan tersebut.

Momen pernikahan Sandra Dewi ini pun dibagikan ulang oleh salah satu akun gosip di Instagram dan komen netizen pun bermunculan.

“Sempat iri sama kehidupan Sandra Dewi, udah mah cantik, suami cakep, bergelimang harta, tapi yang aku irikan ternyata harta yang haram,” kata @nisya***.