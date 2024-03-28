Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sandra Dewi Masih Posting Barang Branded Sebelum Suaminya Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |06:10 WIB
Sandra Dewi Masih Posting Barang Branded Sebelum Suaminya Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi
Sandra Dewi masih memposting barang branded sebelum suaminya ditetapkan sebagai tersangka (Foto: Instagram/sandradewi88)
A
A
A

JAKARTA - Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015 sampai dengan 2022. Penetapan suami Sandra Dewi ini sebagai tersangka ditempuh usai penyidik menemukan alat bukti yang cukup.

Saat ini, Harvey pun telah menjadi tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menariknya, beberapa jam sebelum penetapan Harvey Moeis jadi tersangka, Sandra Dewi sempat mengunggah beberapa barang branded melalui Instagram Story di akun miliknya, @sandradewi88.

Dilihat dari unggahannya, Sandra tampak membagikan unggahan-unggahan barang-barang branded mulai dari tas, cincin hingga kalung emas yang melingkar di lehernya. Sedangkan pada slide berikutnya, perempuan berusia 40 tahun terlihat bergaya dengan menenteng tas dari brand Thom Browne hingga mengenakan sepatu bermerek Maison Margiela.

Sandra Dewi

Sandra Dewi masih memposting barang branded sebelum suaminya ditetapkan sebagai tersangka (Foto: Instagram/sandradewi88)


Tak hanya itu, Sandra juga sempat membagikan aktivitasnya bersama kedua anaknya. Salah satunya berolahraga di Gelora Bung Karno, Senayan.

Sebelumnya, penetapan Harvey Moeis sebagai tersangka, disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi, Rabu, 27 Maret 2024.

"Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, tim penyidik telah memandang cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya tersangka," ujar Kuntadi kepada awak media.

