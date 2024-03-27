Harvey Moeis Tersangka Korupsi, Ucapan Sandra Dewi Harta Hanya Titipan Kembali Viral

JAKARTA - Harvey Moeis, suami Sandra Dewi, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Kabar ini mengejutkan netizen di media sosial.

Dari pantauan Okezone akun X @Heraloebss ikut memviralkan kabar suami Sandra Dewi ditetapkan sebagai tersangka ini dan cuitannya auto viral.

Dalam cuitannya, ada netizen dengan nama akun @ajiiiikk yang membuka kembali kenangan lama saat Sandra Dewi memberi statement di channel Youtube Melaney Ricardo. Soal apa?

Tangkapan layar dibagikan dalam cuitan akun X @Heraloebss. Foto itu berisikan capture-an kolom komentar Youtube Melaney Ricardo.

Ada satu netizen dengan nama akun @ubatilyansimamora3720 yang merasa bangga dengan sikap Sandra Dewi yang gak pernah menganggap semua kepemilikannya itu miliknya. Komentar ini dibagikan 4 tahun lalu.

Begini pernyataan Sandra Dewi kepada Melaney yang ditulis ulang oleh netizen itu:

"Aku merasa tertampar dengan perkataan Sandra: Aku takut sama Tuhan karena Dia sudah memberikan semua kebahagiaan ini dan aku tidak perlu sombong karena ini semua titipan dan Dia bisa mengambil semua kapan saja. Gilaaa itu keren. GBU," tulis si netizen, dikutip Okezone, Rabu (27/3/2024).