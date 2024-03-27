Sumber Harta Kekayaan Harvey Moeis, Suami Sandra Dewi yang Jadi Tersangka Korupsi

JAKARTA - Harvey Moeis, suami Sandra Dewi, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.

Status tersangka suami Sandra Dewi itu ditetapkan oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi yang diduga terjadi dalam kurun periode 2015 sampai 2022.

Karena berstatus tersangka, Harvey Moeis bakal ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai dari 27 Maret 2024 hingga 15 April 2024.

Kabar ini tentu mengejutkan banyak orang, terlebih Sandra Dewi yang diberi label oleh banyak netizen sebagai orang kaya. Tapi, tahukah Anda dari mana saja sumber kekayaan Harvey Moeis berasal?

Menurut informasi yang dimiliki Okezone, Harvey Moeis setidaknya memiliki 3 sumber kekayaan.

1. Bisnis Pertambangan

Harvey Moeis diketahui memiliki bisnis tambang, salah satunya batu bara. Hal ini pernah diungkap Sandra Dewi. Bisnis batu bara Harvey Moeis ada di Bangka Belitung.

Selain itu, Harvey Moeis adalah presiden komisaris di sebuah perusahaan.

Tak hanya batubara, Harvey juga memiliki bisnis timah di Bangka Belitung dan dikabarkan ia memiliki wewenang dalam mengatur jalannya operasi perusahaan.

BACA JUGA: