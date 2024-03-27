Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sumber Harta Kekayaan Harvey Moeis, Suami Sandra Dewi yang Jadi Tersangka Korupsi

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |00:15 WIB
Sumber Harta Kekayaan Harvey Moeis, Suami Sandra Dewi yang Jadi Tersangka Korupsi
Sumber kekayaan Harvey Moeis, suami Sandra Dewi yang jadi tersangka korupsi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harvey Moeis, suami Sandra Dewi, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.

Status tersangka suami Sandra Dewi itu ditetapkan oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi yang diduga terjadi dalam kurun periode 2015 sampai 2022.

Karena berstatus tersangka, Harvey Moeis bakal ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai dari 27 Maret 2024 hingga 15 April 2024.

Sumber Harta Kekayaan Harvey Moeis, Suami Sandra Dewi yang Jadi Tersangka Korupsi

Kabar ini tentu mengejutkan banyak orang, terlebih Sandra Dewi yang diberi label oleh banyak netizen sebagai orang kaya. Tapi, tahukah Anda dari mana saja sumber kekayaan Harvey Moeis berasal?

Menurut informasi yang dimiliki Okezone, Harvey Moeis setidaknya memiliki 3 sumber kekayaan.

1. Bisnis Pertambangan

Harvey Moeis diketahui memiliki bisnis tambang, salah satunya batu bara. Hal ini pernah diungkap Sandra Dewi. Bisnis batu bara Harvey Moeis ada di Bangka Belitung.

Selain itu, Harvey Moeis adalah presiden komisaris di sebuah perusahaan.

Tak hanya batubara, Harvey juga memiliki bisnis timah di Bangka Belitung dan dikabarkan ia memiliki wewenang dalam mengatur jalannya operasi perusahaan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102790/sandra_dewi-WU9Y_large.jpg
Sandra Dewi Diduga Liburan ke Singapura Bersama Anak, Netizen: Uangnya Belum Habis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098915/sandra_dewi-tVQ8_large.jpg
Foto Harvey Moeis Mendadak Hilang dari Instagram Sandra Dewi, Apa yang Terjadi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/33/3098495/harvey_moeis-poSl_large.jpg
Biodata dan Agama Harvey Moeis yang Divonis 6,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077405/sandra_dewi-RhPv_large.jpg
Sandra Dewi Rutin Dapat Iphone Setiap Tahun dari Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077244/sandra_dewi-r5C0_large.jpg
Sandra Dewi Bongkar Asal Usul Emas 288 Gram yang Disita Kejagung darinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077130/sandra_dewi-LPd2_large.jpg
Sandra Dewi Curhat Kena Penyakit Kulit di Ruang Sidang: Wajah Saya Sampai Bernanah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement