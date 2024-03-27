JAKARTA - Hanggini telah resmi menikah dengan Luthfi Aulia pada 2 Desember 2023. Saat ini, bintang film Kembang Api ini mengaku tengah menikmati perannya sebagai seorang istri.
Sebagai seseorang yang baru menjalankan peran sebagai istri, Hanggini mengaku bersyukur. Pasalnya, Luthfi sama sekali tidak melarangnya untuk bekerja.
"Sebenarnya aku sama suami tipikal yang nyantai banget sih, bukan yang berarti aku udah nikah dia larang-larang aku," kata Hanggini saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
"Kayak bikin waktu kerja aku jadi stop gitu kan nggak sih, kita tuh terbuka banget," tambahnya.
Hanggini bersyukur tak dilarang suami bekerja (Foto: Ayu Utami/MPI)
Begitu juga dengan Hanggini, ia selalu mendukung apa yang dikerjakan oleh sang suami.