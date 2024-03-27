Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hanggini Bersyukur Tak Dilarang Bekerja oleh Suami: Kita Santai Banget

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |14:50 WIB
Hanggini Bersyukur Tak Dilarang Bekerja oleh Suami: Kita Santai Banget
Hanggini bersyukur tak dilarang suami bekerja (Foto: Ayu Utami/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Hanggini telah resmi menikah dengan Luthfi Aulia pada 2 Desember 2023. Saat ini, bintang film Kembang Api ini mengaku tengah menikmati perannya sebagai seorang istri.

Sebagai seseorang yang baru menjalankan peran sebagai istri, Hanggini mengaku bersyukur. Pasalnya, Luthfi sama sekali tidak melarangnya untuk bekerja.

"Sebenarnya aku sama suami tipikal yang nyantai banget sih, bukan yang berarti aku udah nikah dia larang-larang aku," kata Hanggini saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

"Kayak bikin waktu kerja aku jadi stop gitu kan nggak sih, kita tuh terbuka banget," tambahnya.

Hanggini dan Lutfi Aulia

Hanggini bersyukur tak dilarang suami bekerja (Foto: Ayu Utami/MPI)


Begitu juga dengan Hanggini, ia selalu mendukung apa yang dikerjakan oleh sang suami.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127072/hanggini-rI41_large.jpg
Hanggini Alami Keguguran di Kehamilan Pertama: Terima Kasih Telah Memilihku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/33/2988295/hanggini-happy-perdana-jalani-ramadhan-bareng-suami-odLMsBELfX.jpg
Hanggini Happy Perdana Jalani Ramadhan Bareng Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/33/2931450/hanggini-dan-luthfi-aulia-resmi-menikah-unggah-foto-di-medsos-EPrF3PqUgX.jpg
Hanggini dan Luthfi Aulia Resmi Menikah, Unggah Foto di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/27/206/2754210/keluar-zona-nyaman-hanggini-sempat-stres-bintangi-film-horor-para-betina-pengikut-iblis-wTzufHgmeW.jpg
Keluar Zona Nyaman, Hanggini Sempat Stres Bintangi Film Horor Para Betina Pengikut Iblis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/11/598/2705893/dekat-dengan-arbani-yasiz-hanggini-pas-adegan-romantis-awkward-sih-Ij26ukKR4n.jpg
Dekat dengan Arbani Yasiz, Hanggini: Pas Adegan Romantis Awkward Sih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/14/33/2561582/hanggini-pamer-rambut-pendek-warganet-sebut-mirip-jennie-blackpink-GAiRv7oyBj.jpeg
Hanggini Pamer Rambut Pendek, Warganet Sebut Mirip Jennie BLACKPINK
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement