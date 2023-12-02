Hanggini dan Luthfi Aulia Resmi Menikah, Unggah Foto di Medsos

Hanggini resmi menikah hari ini, foto pernikahan di-posting di media sosial miliknya. (Foto: Instagram @hanggini/venemapictures)

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari artis Hanggini. Dia resmi melepas masa lajang usai dipersuntinng sang kekasih, Luthfi Aulia pada hari ini, Sabtu (2/12/2023).

Tak pernah mengungkapkan kabar mengenai rencana pernikahannya ke publik, Hanggini mendadak mengunggah foto pernikahan dengan Luthfi di akun Instagram pribadinya.

Dalam foto-foto yang dibagikan, Hanggini dan Luthfi Aulia tampak tersenyum semringah sembari memamerkan buku nikah mereka.

Foto tersebut juga memperlihatkan momen saat Luthfi menjabat tangan wali nikah untuk prosesi ijab kabul.