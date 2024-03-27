Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kartika Putri Kurangi Aktivitas Demi Santap Menu Buka Puasa Bareng Keluarga

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |06:16 WIB
Kartika Putri kurangi aktivitas di luar rumah di bulan puasa demi keluarga (Foto: Instagram/kartikaputriworld)
JAKARTA - Kartika Putri dan keluarga menjadi satu dari sekian banyak masyarakat yang cukup antusias menyambut bulan suci ramadan. Bahkan ada beberapa hal yang rela dilakukannya demi bisa selalu dekat dengan keluarga di ramadan kali ini.

Diakui Kartika Putri, demi bisa berbuka puasa bersama keluarga, ia pun rela mengurangi aktivitasnya di luar rumah. Sebisa mungkin, wanita yang akrab disapa Karput ini menyempatkan waktu untuk berbuka di rumah bersama suami dan anak perempuannya, yang sudah mulai belajar berpuasa.

"Puasa tahun ini karena nggak banyak hadir di tempat-tempat acara ini mungkin acara kedua aku hadir, karena ngurangin banget aktivitas dan buka puasa d irumah karena Khalisa empat tahun udah puasa jadi aku kayak sedih aja kalau nggak bisa buka bareng," ujar Kartika Putri dalam Kanal YouTube Intens Investigasi.

"Kalau  ada ibunya happy jadi aku ngerasa buka puasa bersama anak-anak aku," lanjutnya.

Kartika Putri dan keluarga

Selain itu, Karput mengatakan jika selama bulan suci ramadan ini, ia berkomitmen untuk lebih banyak mengaji. Sehingga ia memutuskan mengurangi aktivitas di luar rumah, demi memaksimalkan waktunya untuk mengaji.

"(Bulan suci ramadhan ini) memang ada target biar ngajinya lebih lama biar bisa khatam jadi ngurangin banget acara-acara tetapi kalau ada kajian bisa bawa Khalisa juga," jelas Karput.

Istri Habib Usman bin Yahya ini pun mengaku sangat bersyukur lantaran putrinya mampu menjalankan ibadah puasa dengan full, meski baru berusia 4 tahun.

