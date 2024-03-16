Kartika Putri Dihujat Usai Sebut Jirayut Pria Tulang Lunak: Mulutnya Gak Bisa Disaring

JAKARTA - Kartika Putri kembali jadi sasaran hujatan netizen gara-gara ucapannya terhadap Jirayut.

Istri Habib Usman Bin Yahya itu menjadi bintang tamu di acara Pesbukers. Ia pun berbagi panggung dengan Ramzi dan Jirayut.

Dalam video yang diunggah di akun TikTok @horiizone, terlihat Kartika Putri saling melempar candaan dengan Jirayut. Namun di tengah-tengah candaannya itu, Kartika Putri mendadak protes tak nyaman dengan gerakan tangan pria asal Thailand tersebut.

"Ini orang bisa gak sih kalau ngomong mulutnya aja? Tangannya gak usah gerak," kata Kartika Putri dikutip dari TikTok @horiizone, Sabtu (16/3/2024).

Pasalnya Kartika Putri khawatir tak sengaja bersentuhan dengan Jirayut. Protes Kartika Putri itu dibalut dengan nada ledekan kepada Jirayut.

"Bukan apa-apa, yang namanya tulang lunak juga bukan muhrim kalau kesenggol," tambah Kartika Putri.

