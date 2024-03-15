Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Billar Terharu Lagu Ciptaannya Muncul di X Factor Indonesia Sekaligus Soundtrack Series RCTI

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |18:01 WIB
Rizky Billar Terharu Lagu Ciptaannya Muncul di X Factor Indonesia Sekaligus Soundtrack Series RCTI
Rizky Billar dan Lesti Kejora di sinetron Aku Mencintaimu karena Allah (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Billar mengungkapkan rasa bangganya karena lagu ciptaannya, Mencintaimu Karena Allah dibawakan oleh sang istri, Lesti Kejora di panggung X Factor Indonesia Perasaan haru sekaligus bahagia bercampur menjadi satu karena karyanya bisa dikenal secara luas karena dinyanyikan dengan suara merdu dan penuh penghayatan dari sang istri.

Dalam video yang dibagikan Billar, Lesti tampil dengan suara yang berkarakter kuat melainkan penjiwaan yang begitu mendalam sehingga yang mendengarnya ikut terhanyut dalam lagu yang mengisahkan perasaan cinta yang begitu mendalam kepada seseorang.

Rizky Billar Terharu Lagu Ciptaannya Muncul di X Factor Indonesia Sekaligus Soundtrack Series RCTI

Rasa bangga Billar semakin bertambah karena lagu ini menjadi soundtrack serial ramadhan terbaru RCTI berjudul Aku Mencintaimu Karena Allah dimana Lesti dan Rizky Billar beradu akting dalam serial tersebut.

"Meskipun bukan kali pertama kali dibawakan live di TV. Tapi kali ini terasa istimewa karna lagu ini menjadi Soundtrack series yang mana saya sendiri sebagai Cast-nya(masyaallah)," ujar Rizky Billar dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @rizkybillar, Jumat (15/3/2024).

Selain merasa bangga karena dirinya berhasil menciptakan lagu untuk serial yang diperankan sendiri olehnya, Billar tak lupa mengungkap rasa terima kasihnya kepada sang istri yang selalu memberikan dukungan penuh kepadanya sehingga karyanya ini dapat tercipta.

"Bangga pasti karena mungkin sedikit yang pernah melakukan ini(pemain bikin lagu untuk ost-nya sendiri)

Tapi yang saya lakukan ini tentu tidak lepas dari peran istri saya," sambungnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174319/lesti_kejora_dan_rizky_billar-wAGv_large.jpg
Szoboszlai Dominik Balas Komentar Lesti Kejora, Rizky Billar Langsung Ngadu ke Kendall Jennar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157148/lesti_kejora-M0Dl_large.jpg
Lesti Kejora Tahan Tangis di Mahkamah Konstitusi, Curhat Usai Dilaporkan soal Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/206/3155714/film_lebih_dari_selamanya-D5Aq_large.jpeg
Film Lebih dari Selamanya Dikaitkan dengan Lagu Lesti Kejora, Ini Kata Produser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/205/3144575/yoni_dores-FdxT_large.jpg
Bantah Peras Lesti Kejora, Yoni Dores: Saya Tak Pernah Mikir Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142311/king_nassar-IEOF_large.JPG
Dukungan King Nassar untuk Lesti Kejora Usai Dilaporkan karena Kasus Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142123/iis_dahlia_dan_lesti_kejora-6CPj_large.jpg
Yoni Dores Klaim Lagunya Booming Berkat Iis Dahlia, Bukan Lesti Kejora
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement