Rizky Billar Terharu Lagu Ciptaannya Muncul di X Factor Indonesia Sekaligus Soundtrack Series RCTI

JAKARTA - Rizky Billar mengungkapkan rasa bangganya karena lagu ciptaannya, Mencintaimu Karena Allah dibawakan oleh sang istri, Lesti Kejora di panggung X Factor Indonesia Perasaan haru sekaligus bahagia bercampur menjadi satu karena karyanya bisa dikenal secara luas karena dinyanyikan dengan suara merdu dan penuh penghayatan dari sang istri.

Dalam video yang dibagikan Billar, Lesti tampil dengan suara yang berkarakter kuat melainkan penjiwaan yang begitu mendalam sehingga yang mendengarnya ikut terhanyut dalam lagu yang mengisahkan perasaan cinta yang begitu mendalam kepada seseorang.

Rasa bangga Billar semakin bertambah karena lagu ini menjadi soundtrack serial ramadhan terbaru RCTI berjudul Aku Mencintaimu Karena Allah dimana Lesti dan Rizky Billar beradu akting dalam serial tersebut.

"Meskipun bukan kali pertama kali dibawakan live di TV. Tapi kali ini terasa istimewa karna lagu ini menjadi Soundtrack series yang mana saya sendiri sebagai Cast-nya(masyaallah)," ujar Rizky Billar dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @rizkybillar, Jumat (15/3/2024).

Selain merasa bangga karena dirinya berhasil menciptakan lagu untuk serial yang diperankan sendiri olehnya, Billar tak lupa mengungkap rasa terima kasihnya kepada sang istri yang selalu memberikan dukungan penuh kepadanya sehingga karyanya ini dapat tercipta.

"Bangga pasti karena mungkin sedikit yang pernah melakukan ini(pemain bikin lagu untuk ost-nya sendiri)

Tapi yang saya lakukan ini tentu tidak lepas dari peran istri saya," sambungnya.

