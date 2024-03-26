Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anggi Pratama Kenang Penerbangan Terakhirnya Ditemani Stevie Agnecya

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |20:05 WIB
Anggi Pratama Kenang Penerbangan Terakhirnya Ditemani Stevie Agnecya
Anggi Pratama mengenang momen terbang ditemani Stevie Agnecya (Foto: Instagram/anggipratamazayn)
A
A
A

JAKARTA - Meninggalnya Stevie Agnecya masih menyisakan duka mendalam di benak keluarga. Khususnya sang suami, Anggi Pratama yang tentu merasa kehilangan sosok ibu dari dua buah hatinya

Sampai saat ini, Anggi pun tampaknya masih terpukul atas kepergian sang istri tercinta. Dia pun mengenang momen manis bersama Stevie Agnecya semasa hidup.

Melalui instagram pribadinya, Anggi Pratama membagikan ulang video TikTok di akun Instagram sang istri. Video itu memperlihatkan momen saat Stevie menemani sang suami yang tengah bekerja sebagai seorang pilot.

Stevie tampak membantu sang suami mengemas barang-barang kebutuhannya sebelum terbang. Kala itu Stevie mengaku sang suami memaksanya untuk ikut padahal Stevie baru menemani sang suami terbang ke negara tersebut dua bulan sebelumnya.

Stevie Agnecya dan Anggi Pratama

Anggi Pratama mengenang momen terbang ditemani Stevie Agnecya (Foto: Instagram/anggipratamazayn)


Melalui keterangan unggahannya, Anggi mengaku kala itu seolah mendapat firasat sehingga bersikeras agar Stevie menemaninya. Ternyata penerbangan di Juli 2023 itu menjadi yang terakhir baginya bisa didampingi Stevie sebelum pergi meninggalkannya untuk selamanya.

"Waktu itu gak tau kenapa aku feeling pengen banget kamu ikut aku terbang, ternyata ini jadi penerbangan terakhir kita ya," ujar Anggi Pratama dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @anggipratamazayn, Selasa (26/3/2024).

Anggi pun bersaksi bahwa Stevie menjadi sosok istri yang selalu membahagiakan suaminya, sesuai dengan apa yang diinginkan Stevie selama ini.

"Disini kamu bilang pahala terbesar istri adalah membahagiakan suami, makasi sayang selalu mau bikin aku bahagia demi Allah aku bahagia," ungkapnya.

Halaman:
1 2
