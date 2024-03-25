Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putri Ariani Bersyukur Tidak Diberi Penglihatan: Dosanya Berkurang

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |02:30 WIB
Putri Ariani Bersyukur Tidak Diberi Penglihatan: Dosanya Berkurang
Putri Ariani bersyukur tidak diberi penglihatan (Foto: Instagram/arianinismaputri)
JAKARTA - Putri Ariani mengaku bersyukur tidak diberi penglihatan oleh Allah SWT. Bukan tanpa alasan, sebab menurutnya, menjalani hidup sebagai tunanetra membuat dosanya berkurang.

“Bersyukur, karena dosanya berkurang,” ucap Putri Ariani dikutip dari YouTube Hafiz Indonesia.

Menurutnya, keadaan tunanetra ini membuat pelantun Loneliness tersebut tidak melakukan zina mata. Maka dari itu, Putri menyampaikan jika dosanya berkurang dari sisi penglihatan.

Putri Ariani mengaku jika dirinya tidak pernah merasa bisa melihat. Keadaan ini menjadi normal untuknya. Bahkan ia pun menerima keadaannya.

Dalam video tersebut, Putri menyampaikan jika semula dirinya dapat melihat, matanya responsif terhadap cahaya. Namun, tiba-tiba saja semuanya berubah. Mata Putri tidak lagi merespons cahaya.

“Putri lahir 6 bulan 18 hari, 3 bulan di inkubator, dokter bilang ke mama dan papa ada salah nih di matanya,” kata Putri.

Putri Ariani

Putri Ariani bersyukur tidak diberi penglihatan (Foto: Instagram/arianinismaputri)


Akhirnya, Putri dibawa berobat ke Singapura oleh kedua orangtuanya. Dari pemeriksaan yang dilakukan di sana, Putri mengalami Retinopathy of prematurity (ROP), perkembangan abnormal dari pembuluh darah retina yang umumnya terjadi pada bayi.

“Ternyata penyebabnya Retinopathy of prematurity (ROP) gitu. Dokter bilang ada kemungkinan 50 persen yang sebelah kanan, yang sebelah kiri 25. Jadi yang sebelah kanan yang dioperasi, tapi nothing works, enggak berhasil,” ucap Putri.

Namun, kedua orangtuanya tidak mau menyerah begitu saja. Mereka masih berusaha mencari pengobatan untuk sang anak.

Sampai akhirnya, Putri meminta kedua orangtuanya berhenti mencari pengobatan, tepatnya saat ia masih berusia 3 tahun.

Walaupun tidak dapat melihat dan tidak memiliki memori untuk melihat, Putri tetap bisa menciptakan lagu-lagu yang indah. Bahkan dirinya bisa menggambarkan langit yang indah hingga keadaan senja.

