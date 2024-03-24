Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Alvin Lapian Kenang Hubungan Masa Lalu Lewat Lagu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |01:01 WIB
Alvin Lapian Kenang Hubungan Masa Lalu Lewat Lagu
Alvin Lapian debut dalam lagu Masa Laluku (Foto: ist)
JAKARTA - Alvin Mayhard Lapian, yang lebih dikenal sebagai Alvin Lapian, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2001. Dia memiliki hobi bernyanyi dan sangat mengejar impian musiknya, terinspirasi oleh beberapa artis tahun 90-an seperti Boyz II Men, Brian McKnight, Jackson 5, Mariah Carey, dan Whitney Houston.

Alvin pernah menjadi anggota boyband pop Super 7 pada tahun 2011, dan juga memulai karirnya dalam dunia hiburan dengan berperan dalam sinetron "Sahabat Sejati Sehidup Semati" pada tahun 2010.

“Semoga lagu ‘Masa Laluku’ ini bisa mewakili perasaan semua orang yang mendengarkan, dan juga bagi kalian yang belum move on ketika mendengarkan lagu ini kalian bisa termotivasi untuk move on,” jelas Alvin.

Single debut Alvin bersama MyMusic Records, "Masa Laluku," menceritakan tentang seseorang yang masih terikat pada masa lalunya dan berharap dapat mengulang kenangan yang ada di masa lalu.

Dalam pembuatan lagu ini, Alvin bekerja sama dengan Iyas Ecoutez & Jay Ecoutez sebagai produser musik, serta Barsena Besthandi sebagai direktur vokal. Kolaborasi ini menghasilkan sebuah lagu yang memanjakan telinga pendengar dengan vokal Alvin Lapian.

