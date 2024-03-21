JAKARTA - Yoppi Tanjuang memiliki perjalanan menarik sebagai content creator. Awalnya, dia fokus menggarap konten musik Batak dan merilis sederet lagu, salah satunya lagu Dongani Ma Au.
Lagu itu terbilang menarik perhatian warganet yang mana videonya ditonton lebih dari 138.000 kali. Namun dalam perjalanannya, Yoppi memutuskan beralih ke konten komedi keluarga.
Dia mulai memproduksi video-video ringan yang relate dengan kehidupan sehari-hari pasangan muda. Perubahan tersebut, menurut Yoppi Tanjuang, menandai tahap baru dalam hidupnya setelah menikah.
Dalam event We Are More Project yang digelar XL, YouTube Shorts, dan NgeShortBareng di Plaza Medan Fair, Yoppi Tanjuang mengungkapkan, perubahan genre konten itu ternyata cukup diterima para subscriber-nya.