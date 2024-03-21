Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Yoppi Tanjuang Ubah Genre Konten dari Musik ke Komedi Keluarga

Pasopati Baladika , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |18:30 WIB
Alasan Yoppi Tanjuang Ubah Genre Konten dari Musik ke Komedi Keluarga
Alasan Yoppi Tanjuang ubah genre kontennya dari musik ke komedi keluarga. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Yoppi Tanjuang memiliki perjalanan menarik sebagai content creator. Awalnya, dia fokus menggarap konten musik Batak dan merilis sederet lagu, salah satunya lagu Dongani Ma Au

Lagu itu terbilang menarik perhatian warganet yang mana videonya ditonton lebih dari 138.000 kali. Namun dalam perjalanannya, Yoppi memutuskan beralih ke konten komedi keluarga. 

Dia mulai memproduksi video-video ringan yang relate dengan kehidupan sehari-hari pasangan muda. Perubahan tersebut, menurut Yoppi Tanjuang, menandai tahap baru dalam hidupnya setelah menikah. 

Dalam event We Are More Project yang digelar XL, YouTube Shorts, dan NgeShortBareng di Plaza Medan Fair, Yoppi Tanjuang mengungkapkan, perubahan genre konten itu ternyata cukup diterima para subscriber-nya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190404/ryu_kintaro-oCiW_large.jpeg
Perjalanan Content Creator Ryu Kintaro Bangun Bisnis Jamu Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136884/metta_karuna-JSFW_large.jpeg
Dari Jepang ke Indonesia, Metta Karuna Jembatani Humor Lintas Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136489/refa_ardhi-URZW_large.jpg
Cara Refa Ardhi Tepis Hate Comment dan Raih Sukses Jadi YouTuber Gaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136382/refa_ardhi-tKcR_large.jpg
Refa Ardhi dan Evolusi Konten Gaming yang Membentuk Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134865/mamah_nada-GI2p_large.jpg
Mengenal Biota Laut Pulau Sangkubur sambil Seru-Seruan Bareng Keluarga Mamah Nada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122830/tenny_tap_di_luar_nalar-cVgb_large.jpg
Tenny Tap Hadirkan Kisah Bisikan Teman Imajinasi yang Merenggut Nyawa Banyak Orang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement