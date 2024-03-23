Dituding Lirik Istri Pratama Arhan, Rizky Billar: Gue Berteman sama Zize

JAKARTA - Rizky Billar kembali menjadi buah bibir warganet di media sosial. Kali ini, dia dituding melirik selebgram Azizah Salsha sampai menjadi model brand busana muslim belum lama ini.

Warganet berspekulasi, tatapan Billar kepada Azizah sampai membuat istri Pratama Arhan tersebut tak nyaman dan menghindar. Momen tersebut kemudian tersebar dan viral di media sosial.

BACA JUGA: Rizky Billar Terharu Lagu Ciptaannya Muncul di X Factor Indonesia Sekaligus Soundtrack Series RCTI

Bukannya kesal dan marah, Rizky Billar justru menanggapi rumor tersebut dengan santai. Bapak satu anak itu justru merasa bersyukur karena ada pihak yang dengan sengaja memfitnah dirinya dan Azizah Salsha.

“Iya, baru lihat lagi. Lumayan dapat pahala difitnah lagi,” ujarnya menanggapi unggahan @RusliG38170 di platform X yang memintanya untuk bersabar menghadapi tudingan warganet.