HOT GOSSIP

Timnas Indonesia vs Bahrain, Rizky Billar: Harapan Itu Masih Ada

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |11:01 WIB
Timnas Indonesia vs Bahrain, Rizky Billar: Harapan Itu Masih Ada
Timnas Indonesia vs Bahrain, Rizky Billar: Harapan Itu Masih Ada (Foto: IG Billar)
JAKARTA - Rizky Billar terus menunjukkan dukungannya untuk Timnas Indonesia dalam ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski skuad Garuda sempat mengalami kekalahan telak dari Australia pada 20 Maret lalu, Billar yakin peluang untuk lolos ke fase berikutnya masih terbuka.

Hari ini, tim asuhan Patrick Kluivert akan berhadapan dengan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Menjelang laga ini, Billar mengaku antusias dan optimis dengan peluang Timnas Merah Putih.

Timnas Indonesia vs Bahrain, Rizky Billar: Harapan Itu Masih Ada
Timnas Indonesia vs Bahrain, Rizky Billar: Harapan Itu Masih Ada

"Yang penting kita berdoa, peluang itu masih ada. Kita masih bisa meraih 3 poin, apalagi masih ada 3 pertandingan tersisa. Dua di antaranya melawan Bahrain dan China di GBK," ujar Rizky Billar saat ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Billar tak menampik bahwa performa Timnas Indonesia dalam laga sebelumnya memang mengecewakan. Namun, ia tetap percaya bahwa tim asuhan Kluivert bisa bangkit dan memberikan hasil terbaik dalam laga-laga berikutnya.

