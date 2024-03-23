Kate Middleton Idap Kanker, Pangeran Harry Ungkap Doa Kesembuhan

LOS ANGELES - Pangeran Harry dan sang istri, Meghan Markle mengungkapkan doa dan harapan mereka setelah Kate Middleton mengumumkan mengidap kanker stadium awal.

“Kami mendoakan kesembuhan dan kesehatan Kate dan keluarga. Kami berharap, mereka dapat melewati semua ini dengan tenang dan damai,” ungkap juru bicara keluarga Sussex seperti dikutip dari Harper’s Bazaar, pada Sabtu (23/3/2024).

Kate Middleton mengumumkan kondisi kesehatannya lewat video resmi yang dirilis akun X @KensingtonRoyal, pada 22 Maret 2024. Dalam video itu, dia mengaku, mengidap kanker stadium awal yang dapat ditangani dengan kemoterapi.

Perempuan 42 tahun itu mengatakan, kanker tersebut terdeteksi setelah menjalani operasi abdomen di The London Clinic, pada 14 Januari silam. “Saat itu, kondisiku dinyatakan non-kanker dan operasi berjalan dengan lancar,” ujarnya.