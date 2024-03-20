Kemunculan Kate Middleton saat Belanja Dianggap Janggal, Disebut Pakai Body Double

LONDON - Publik ternyata belum sepenuhnya percaya bahwa Kate Middleton sudah kembali setelah menghilang cukup lama. Kemunculannya bersama sang suami, Pangeran William yang terlihat sedang berbelanja masih saja dicurigai.

Sebuah teori konspirasi muncul di media sosial setelah muncul video Pangeran dan Putri Wales yang tampak semringah berbelanja bersama. Spekulasi bermunculan hingga sebagian netizen meyakini tersebut adalah kembaran Middleton, Heidi Agan yang sengaja menjadi body double dari Putri Wales itu. Heidi Agan memang sejak lama dikenal memiliki kemiripan dengan Middleton.

Melansir dari Hindustan Times, Heidi Agan pun angkat bicara dengan memastikan dirinya percaya bahwa Kate Middleton lah yang berada dalam video itu.

Agan pun mengaku media sosialnya mendadak ramai karena banyak yang menduga bahwa sosok tersebut adalah dirinya. Namun, Agan mengatakan kepada Metro bahwa dia tidak ada dalam video tersebut tetapi sibuk dengan pekerjaan mengajar di tempat lain.

"Jelas ada beberapa spekulasi mengenai apakah itu Kate dan William yang ada dalam rekaman dan potongan gambar itu. Faktanya, media sosialku menjadi gila karena orang-orang mengira itu adalah aku, tapi aku tahu itu bukan aku. Aku sedang bekerja di waktu, jadi saya tahu itu bukan saya. Saya 100 persen percaya bahwa yang ada di video itu adalah Kate Middleton dan William," ujar Heidi Agan, dilansir dari Hindustan Times, Rabu (20/3/2024).

Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait kebenaran video yang memperlihatkan William dan Kate tersebut. Sehingga, rumor soal menghilangnya Kate Middleton kian memanas dengan beragam teori konspirasi yang bermunculan.

Sebagaimana diketahui, Istana Kensington pada bulan Januari 2024 mengeluarkan pernyataan mengejutkan yang mengatakan bahwa Middleton menjalani operasi perut dan dia akan tetap di rumah sakit hingga dua minggu.

Ibu tiga anak ini diperkirakan tidak akan melanjutkan tugas kerajaannya sampai setelah Paskah yang berarti sampai akhir bulan Maret 2024 ini.

Sejak dia keluar dari rumah sakit, sumber Us Weekly mengklaim Middleton telah menerima dua pengunjung: Raja Charles III dan Ratu Camilla.