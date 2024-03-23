Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Tertunda 4 Tahun, Film Wonderland Siap Tayang Juni Mendatang

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |05:51 WIB
Tertunda 4 Tahun, Film <i>Wonderland</i> Siap Tayang Juni Mendatang
Film Wonderland siap tayang Juni 2024 setelah tertunda 4 tahun. (Foto: Soompi)
A
A
A

SEOUL - Setelah penantian panjang, film Wonderland tampaknya akan segera tayang di bioskop Korea Selatan. JoyNews24 melaporkan, film itu akan memulai debutnya pada Juni mendatang. 

Pemberitaan itu dikonfirmasi ACEMAKER MOVIEWORKS selaku distributor yang akan mengedarkan film tersebut. “Kami bersiap merilis Wonderland di bioskop, Juni mendatang,” kata perusahaan itu dikutip dari Soompi, pada Sabtu (23/3/2024).

Film Wonderland bercerita tentang pasangan muda (Bae Suzy dan Park Bo Gum) yang tak lagi bisa berkomunikasi di dunia nyata karena sang pria dalam kondisi koma. Gong Yoo berperan sebagai pria yang merindukan mendiang istrinya (Tang Wei). 

Orang-orang ini kemudian menggunakan layanan ‘Wonderland’ untuk bisa bertemu dengan orang yang telah meninggal dunia. Film ini diarahkan Kim Tae Yong, sutradara yang menggarap film Late Autumn, pada 2011. 

Film Wonderland siap tayang Juni 2024 setelah tertunda selama 4 tahun. (Foto: Soompi)

Saat proyek ini pertama kali diumumkan pada 11 Maret 2020, penggemar sangat antusias karena melihat daftar cast-nya, dari Gong Yoo, Jung Yu Mi, Choi Woo Shik, Park Bo Gum, Bae Suzy, hingga aktris China Tang Wei. 

Proses syuting Wonderland diketahui telah rampung sebelum Park Bo Gum menjalankan wajib militer, pada Agustus 2020. Namun penayangan film itu harus tertunda selama hampir 4 tahun.*

(SIS)

