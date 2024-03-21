Olivia Allan Mengaku Tak Enak Jadi Istri Artis Gegara Diajak Foto saat Keguguran

JAKARTA - Istri Denny Sumargo, Olivia Allan membutuhkan perjuangan panjang sebelum akhirnya bisa menjalani kehamilan hingga usia 4 bulan. Sebelumnya, ia diketahui harus mengalami keguguran sebanyak tiga kali, mulai dari kehamilan kosong, jantung janin tidak berdetak hingga calon buah hatinya mengalami kelainan jantung.

Keguguran pertama sendiri terjadi pada 2022 jelang anniversary pernikahannya dengan Denny Sumargo.

"Tujuh minggu ada detak jantung, pas minggu ke-9, jantungnya nggak ada. Hilang," ujar Denny Sumargo di kanal YouTube miliknya.

Olivia Allan sempat merasa bingung setelah dokter mengatakan ia telah keguguran. Sayangnya di tengah kebingungannya itu, ada pasien lainnya yang meminta foto, saat keluar dari ruangan dokter.

Olivia Allan mengaku tak enak jadi istri artis (Foto: Instagram/oliviasumargo)





Saat itulah Olivia Allan merasa bahwa menjadi istri dari artis itu tidak selalu enak.