HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Olivia Allan Sempat Denial Saat Keguguran Pertama, Ini Alasannya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |18:01 WIB
Olivia Allan Sempat Denial Saat Keguguran Pertama, Ini Alasannya
Olivia Allan sempat denial saat keguguran pertama (foto: IG Denny Sumargo)
A
A
A

JAKARTA - Olivia Allan, istri Denny Sumargo kini tengah hamil anak pertamanya. Namun di balik kabar bahagia kehamilannya, terselip cerita perjuangan Olivia Allan. Di mana ia sempat mengalami keguguran tiga kali.

Bahkan saat mengalami keguguran yang pertama kali pada 2022, perempuan yang akrab disapa Ci Oliv ini denial.

Kala itu jantung janin di dalam perut Ci Oliv sudah tidak berdetak di usia 9 minggu. Namun ia masih berharap detak jantung janin mereka akan kembali lagi.

Olivia Allan Sempat Denial Saat Keguguran Pertama, Ini Alasannya

"Aku tunggu, masih ngarep. Seminggu, dua minggu. Aku nggak ada pendarahan sama sekali. Aku nggak sakit," kenang Olivia Allan, dikutip dari kanal YouTube Denny Sumargo, Selasa (19/3/2024).

Sebab, perempuan keturunan Tionghoa itu masih merasa bingung dah belum bisa menerima kenyataan bahwa ia harus kehilangan calon anak pertamanya.

"Yang, aku bingung. Aku belum bisa mencerna ini semua. Aku harus ngapain ya?" tambah Denny Sumargo menirukan ucapan sang istri.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
