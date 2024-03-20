Olivia Allan Sempat Denial Saat Keguguran Pertama, Ini Alasannya

JAKARTA - Olivia Allan, istri Denny Sumargo kini tengah hamil anak pertamanya. Namun di balik kabar bahagia kehamilannya, terselip cerita perjuangan Olivia Allan. Di mana ia sempat mengalami keguguran tiga kali.

Bahkan saat mengalami keguguran yang pertama kali pada 2022, perempuan yang akrab disapa Ci Oliv ini denial.

Kala itu jantung janin di dalam perut Ci Oliv sudah tidak berdetak di usia 9 minggu. Namun ia masih berharap detak jantung janin mereka akan kembali lagi.

"Aku tunggu, masih ngarep. Seminggu, dua minggu. Aku nggak ada pendarahan sama sekali. Aku nggak sakit," kenang Olivia Allan, dikutip dari kanal YouTube Denny Sumargo, Selasa (19/3/2024).

Sebab, perempuan keturunan Tionghoa itu masih merasa bingung dah belum bisa menerima kenyataan bahwa ia harus kehilangan calon anak pertamanya.

"Yang, aku bingung. Aku belum bisa mencerna ini semua. Aku harus ngapain ya?" tambah Denny Sumargo menirukan ucapan sang istri.

