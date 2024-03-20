Ken Ken Wiro Sableng Menyendiri di Gunung Gede Usai Pensiun di Dunia Akting

JAKARTA - Herning Sukendro alias Ken Ken Wiro Sableng pernah menyendiri di Gunung Gede setelah memutuskan pensiun di dunia hiburan Tanah Air. Dia juga menghilang tanpa kabar selama belasan tahun dan memilih untuk menjadi petani kebun di Bogor, Jawa Barat.

Ken Ke menjelaskan alasannya pensiun di dunia akting yang sudah membesarkan namanya itu. Pria 67 tahun tersebut rupanya mengalami keterpurukan hidup karena narkoba dan gaya hidup mewah.

"Waktu itu saya nggak bisa lari dengan alur itu, karena kan banyak teman (yang pakai juga)," kata Ken Ken dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Selasa (20/3/2024).

Perlahan tapi pasti, pamor Ken Ken mulai meredup dan membuatnya mulai jarang menerima tawaran syuting.

Sadar sudah tak mampu lagi melanjutkan kariernya, Ken Ken pun memilih pensiun. Dia memilih pergi ke daerah pegunungan untuk memulai hidup baru.

"18 tahun saya di kebun, nggak ada yang tahu tuh fans-fans saya, PH PH yang cari saya, saya diatas puncak Gunung Gede," ucapnya.

BACA JUGA: