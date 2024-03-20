Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Karier Hancur karena Narkoba, Ken Ken Wiro Sableng: Saya Bukan Siapa-Siapa Lagi

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |12:47 WIB
Karier Hancur karena Narkoba, Ken Ken Wiro Sableng: Saya Bukan Siapa-Siapa Lagi
Ken Ken Wiro Sableng sesali kariernya hancur karena narkoba (Foto: YouTube/Melaney Ricardo)
A
A
A

JAKARTA - Herning Sukendro atau yang lebih dikenal Ken Ken Wiro Sableng, mengaku sangat menyesali masa lalunya, lantaran sempat menjadi pecandu narkoba. Hal itu pun diakuinya menjadi salah satu penyebab kehancuran kariernya.

Di era 90an, Ken Ken dikenal luas dengan sinetron laga Wiro Sableng yang fenomenal. Bahkan, wajahnya nongol setiap hari setidaknya dalam dua tahun.

Bahkan, Ken Ken sukses mewujudkan impiannya menjadi produser film diusia 27 tahun.

"Saya waktu itu mungkin merasa sudah berhasil, ini kan diluar dugaan yang mana ketika saya mencoba menjadi produser film dan saya mau satu tangga lagi jadi produser dan itu tercapai. Kebahagiaan saya Allah kasih dengan mudah," ucap Ken Ken Wiro Sableng dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Rabu (20/3/2024).

Ken Ken Wiro Sableng

Ken Ken Wiro Sableng sesali kariernya hancur karena narkoba (Foto: YouTube/Melaney Ricardo)

Di tengah kesuksesannya, pria 67 tahun itu akhirnya menemui titik terendah dalam hidup. Ia mulai terjerumus ke pergaulan bebas hingga menjadi seorang pecandu obat-obatan terlarang. Perlahan tapi pasti, jobnya di dunia akting pun mulai sepi.

"Disitu saya merasa sendirian, teman-teman nggak ada, untuk makan aja saya sulit," jelasnya.

Kondisi itu tampaknya membuat istri Ken Ken jengah. Dia memilih untuk melayangkan gugatan cerai ke pengadilan dan pergi meninggalkannya.

"Ditambah dengan saya harus bercerai dengan keluarga saya, saya punya anak satu, saya nggak bisa biayain karena saya nggak punya job," paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement