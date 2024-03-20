Karier Hancur karena Narkoba, Ken Ken Wiro Sableng: Saya Bukan Siapa-Siapa Lagi

JAKARTA - Herning Sukendro atau yang lebih dikenal Ken Ken Wiro Sableng, mengaku sangat menyesali masa lalunya, lantaran sempat menjadi pecandu narkoba. Hal itu pun diakuinya menjadi salah satu penyebab kehancuran kariernya.

Di era 90an, Ken Ken dikenal luas dengan sinetron laga Wiro Sableng yang fenomenal. Bahkan, wajahnya nongol setiap hari setidaknya dalam dua tahun.

Bahkan, Ken Ken sukses mewujudkan impiannya menjadi produser film diusia 27 tahun.

"Saya waktu itu mungkin merasa sudah berhasil, ini kan diluar dugaan yang mana ketika saya mencoba menjadi produser film dan saya mau satu tangga lagi jadi produser dan itu tercapai. Kebahagiaan saya Allah kasih dengan mudah," ucap Ken Ken Wiro Sableng dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Rabu (20/3/2024).

Ken Ken Wiro Sableng sesali kariernya hancur karena narkoba (Foto: YouTube/Melaney Ricardo)

Di tengah kesuksesannya, pria 67 tahun itu akhirnya menemui titik terendah dalam hidup. Ia mulai terjerumus ke pergaulan bebas hingga menjadi seorang pecandu obat-obatan terlarang. Perlahan tapi pasti, jobnya di dunia akting pun mulai sepi.

"Disitu saya merasa sendirian, teman-teman nggak ada, untuk makan aja saya sulit," jelasnya.

Kondisi itu tampaknya membuat istri Ken Ken jengah. Dia memilih untuk melayangkan gugatan cerai ke pengadilan dan pergi meninggalkannya.

"Ditambah dengan saya harus bercerai dengan keluarga saya, saya punya anak satu, saya nggak bisa biayain karena saya nggak punya job," paparnya.