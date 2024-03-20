Mantan Pecandu, Ken Ken Wiro Sableng Sering Dihantui Halusinasi

JAKARTA - Herning Sukendro alias Ken Ken Wiro Sableng menceritakan pengalaman kelamnya ketika masih menjadi pecandu narkoba jenis obat-obatan terlarang.

Ken Ken merasa dirinya sulit untuk mengontrol pikiran. Bahkan, ia kerap dihantui halusinasi meski tak sedang mengonsumsi barang tersebut.

"Betul (otak saya hancur), jadi ketika saya halusinasi, setiap hari saya jalanin hidup saya, kan otomatis uang saya tersita, kepakai terus, waktu itu buat beli. Saya akuin itu, saya salah," kata Ken Ken Wiro Sableng dikutip MNC Portal Indonesia dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Rabu (20/3/2024).

Pira 67 tahun itu mengingat kembali ketika nyaris sakau karena tak mengonsumsi narkoba. Uang yang dikumpulkan saat karier aktingnya bersinar pun habis untuk membeli narkotika.

"Efek saat kita nggak fly, itu rasanya badan kayak merinding, kepingin mencari atau mengonsumsi," kata dia lagi.

Ken Ken akhirnya menemui titik terendah dalam hidup dimana hartanya ludes hingga ditinggal orang-orang terkasih termasuk istrinya sendiri.

"Waktu itu saya nggak bisa lari dengan alur itu, karena kan banyak teman, nah itu hancurnya rumah tangga saya disitu. Saya nggak bisa berbicara apa-apa lagi ketika uang saya sudah habis," paparnya.

