HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Donny Kesuma Sebut Jantung Ayahnya Sempat 20 Menit Dipompa Manual

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |08:10 WIB
Anak Donny Kesuma Sebut Jantung Ayahnya Sempat 20 Menit Dipompa Manual
Jantung Donny Kesuma sempat dipompa manual (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)
A
A


JAKARTA - Aktor Donny Kesuma meninggal dunia di Rumah Sakit Primaya, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa, 19 Maret 2024 sekitar pukul 19.19 WIB. Diketahui, bintang film My Idiot Brother itu mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 55 tahun.

Anak kedua Donny, Ghassaan Kesuma sempat menceritakan detik-detik terakhir ayahnya meninggal dunia. Menurutnya, dokter telah mengupayakan tindakan medis, namun ayahnya tidak tertolong. 

"Untuk penyelamatan dikasih obat dosis paling tinggi lagi, dan tidak bisa ditinggikan lagi akhirnya kita lihat beberapa menit ada penurunan. 20 menit terakhir, keluarga dan dokter sepakat melakukan pompa manual pada jantungnya," ujar Ghassaan saat ditemui di rumah duka daerah Galaxy Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 19 Maret 2024 malam.

"Namun sudah 20 menit, papa enggak bisa tertolong lagi," sambungnya.

Donny Kesuma

Jantung Donny Kesuma sempat dipompa manual (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)


Usai ayahnya dinyatakan meninggal dunia, perasaan Ghassan pun sempat campur aduk. Apalagi ia dan ayah sempat memiliki rencana lebaran bersama.

