Jenazah Donny Kesuma akan Dimakamkan di TPU Tanah Kusir Hari Ini

Donny Kesuma akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)

JAKARTA - Donny Kesuma mengembuskan nafas terakhirnya di RS Primaya, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 19 Maret 2024. Saat ini, jenazah tengah semayamkan di rumah duka yang berlokasi di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Ghassaan Kesuma anak kedua Donny Kesuma mengumumkan kalau ayahnya bakal dimakamkan pada hari ini, Rabu (20/3/2024) di TPU Tanah Kusir.

BACA JUGA: Ferry Salim Kenang Perjuangan Meniti Karier Bersama Donny Kesuma

"Pemakaman ayah rencananya di TPU Tanah Kusir," ujar Ghassaan Kesuma saat ditemui di rumah duka di perumahan Galaxy, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 19 Maret 2024 malam.

Meski begitu, Ghassaan enggan berkomentar banyak karena proses pemakaman tengah diurus sehingga ia belum mengetahui hasilnya.

Donny Kesuma akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)

"Belum tau jam berapanya cuma memang rencana dimakamkan di Tanah Kusir," jelas Ghassaan.