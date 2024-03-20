Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tangis Keluarga Iringi Prosesi Pemakaman Donny Kesuma di TPU Tanah Kusir

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |13:07 WIB
Tangis Keluarga Iringi Prosesi Pemakaman Donny Kesuma di TPU Tanah Kusir
Isak tangis keluarga iringi prosesi pemakaman Donny Kesuma (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)
JAKARTA - Pemakaman aktor senior Donny Kesuma, telah berlangsung pada hari ini, Rabu (20/3/2024) di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.30 WIB. Sebelum dimakamkan, jenazah Donny telah terlebih dahulu di shalatkan di masjid yang berlokasi di sekitar kediamannya.

Setibanya jenazah di lokasi pemakaman, prosesi pun langsung dimulai dan dipimpin oleh seorang ustaz. Di momen ini, isak tangis keluarga tak terbendung, terlebih saat jenazah bapak tiga anak itu dimasukan keliang lahat.

Usai dimakamkan, pihak keluarga dan hadirin melantunkan Al Fatihah untuk mendoakan almarhum.

Ghassan Kesuma selaku anak kedua Donny Kesuma tampak mengucapkan permintaan maafnya, apabila ayahnya melakukan kesalahan semasa hidupnya.

Donny Kesuma (MPI)

Isak tangis keluarga iringi prosesi pemakaman Donny Kesuma (Foto:Selvianus/MPI)

"Tolong bukakan pintu maaf untuk papa jika ada kesalahan semoga papa tenang disana," ujar Ghassan Kesuma disela-sela prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan Rabu (20/3/2024).

