HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Donny Kesuma Meninggal Dunia, Anak Ikhlas

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |14:02 WIB
Donny Kesuma Meninggal Dunia, Anak Ikhlas
Donny Kesuma meninggal dunia, anak ikhlas (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Anak kedua Donny Kesuma, Ghassan Kesuma mengaku ikhlas dengan kepergian ayahnya di usia 55 tahun. Diketahui, Donny Kesuma dinyatakan meninggal dunia di RS Primaya, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/3/2024) pukul 19.19 WIB.

Sebelum meninggal, Donny Kesuma telah keluar masuk rumah sakit karena mengidap penyakit jantung.

"Ya kita harus ikhlas karena semua dari Tuhan akan kembali ke Tuhan," ungkap Ghassan Kesuma saat ditemui di rumah duka daerah Galaxy Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/3/2024) malam.

Donny Kesuma Meninggal Dunia, Anak Ikhlas

Dengan terlihat begitu tegar, Ghassan mengaku kalau ia sangat sedih dengan kepergian ayahnya tersebut. Namun ia mengingat pesan-pesan ayahnya untuk tidak terlalu meratapi kepergian Donny Kesuma.

Bahkan dalam pesan tersebut, Donny berharap agar selama tahlilannya semua tidak terlihat sedih dan berjalan seperti biasanya.

"Kita semua pasti tidak mau kehilangan orang yang tersayang dari kita harus kuat ajalah dan sebenarnya papa pun nggak mau lihat kita sedih ya sebelum ini nenek yang sudah nggak ada," ucap Ghassan.

"Nenek pun katanya tahlilan jangan terlalu sedih dan akhirnya turun juga ke papa dan papa juga ngomong di tahlilannya nanti dibantu dengan bacaan ayat-ayat Alquran tetapi tidak semua terlihat sedih, seingat saya setelah almarhum nenek aku meninggal," tambahnya.

Lebih lanjut, Ghassan menyebut bahwa ayahnya menginginkan anak-anaknya sukses dan mengikuti jejaknya didunia hiburan.

"Mungkin tidak dikatakan ke aku tapi dia pengen anak-anaknya sukses, anak-anak bisa meneruskan jejak seperti papa," kata Ghassan.

 Halaman:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
