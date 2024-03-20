Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ferry Salim Kenang Perjuangan Meniti Karier Bersama Donny Kesuma

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |05:55 WIB
Ferry Salim Kenang Perjuangan Meniti Karier Bersama Donny Kesuma
Ferry Salim kenang perjuangan meniti karier bersama Donny Kesuma (Foto: Instagram/ferrysal1m)
A
A
A

JAKARTA - Ferry Salim ikut berduka atas kepergian aktor Donny Kesuma. Melalui akun Instagramnya, ayah dari Brandon Salim itu nampak mengunggah foto almarhum Donny Kesuma saat ikut serta membawa obor Asian Games 2018, dimana kala itu Indonesia menjadi tuan rumahnya. 

Diketahui, Donny merupakan mantan atlet softball yang pernah meraih medali Emas Sea Games. Hal itulah yang membuatnya dipercaya untuk ikut serta dalam pawai obor Asian Games.

Melalui keterangan unggahannya, Ferry Salim mengenang momen saat mengawali kariernya di dunia hiburan bersama Donny hingga akhirnya wara-wiri di layar kaca membintangi sejumlah sinetron.

"Baru kemarin mendengar kabar Donny masuk ICU, malam ini mendapatkan kabar Donny sudah berpulang. Selamat jalan sahabatku dari jaman catwalk bareng sampai bermain di beberapa sinetron," ujar Ferry Salim dikutip dari akun Instagram pribadinya @ferrysal1m, Selasa, 19 Maret 2024.

Donny Kesuma

Ferry Salim kenang perjuangan meniti karier bersama Donny Kesuma (Foto: Instagram/ferrysal1m)

Ferry Salim pun mengenal Donny Kesuma sebagai sosok dengan semangat tinggi dan selalu menyayangi keluarga serta sahabat-sahabatnya. Ferry pun mengenang satu momen yang tak akan pernah dilupakan olehnya saat terlibat dalam acara fashion show bersama Donny.

Sikap Donny yang memprioritaskan orang tuanya di atas segalanya membuat Ferry Salim tersentuh.

"Pribadi yang aktif, penuh semangat dan setia kawan dan sayang orangtua. Satu hal yang selalu saya ingat, pada suatu hari kita ada fashion show bareng, sudah menjelang show mau dimulai Donny belum muncul juga, panitia sudah bingung dan tegang, akhirnya Donny muncul juga dengan terengah-engah, ternyata Donny abis nyariin tabung oksigen buat papanya yang sedang sakit," paparnya.

