Amanda Manopo, Alasan Indra Birowo Mau Bintangi Series Pay Later

Pasopati Baladika , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |18:49 WIB
Amanda Manopo, Alasan Indra Birowo Mau Bintangi Series <i>Pay Later</i>
Indra Birowo ungkap alasan menerima tawaran membintangi series Pay Later. (Foto: Vision+)
JAKARTA - Aktor Indra Birowo mengaku, ada dua alasan utama yang membuat dirinya terdorong untuk menerima tawaran untuk membintangi series terbaru Vision+ Originals, Pay Later.

"Saya senang saat tahu ditawari series ini. Alasannya ada dua. Pertama, karena sutradaranya tenang. Saya suka bekerja sama dengan dia," kata sang aktor dalam acara Meet and Greet Series Pay Later di Depok, Jawa Barat, pada 17 Maret silam.

Indra Birowo menambahkan, "Alasan kedua saya mau bergabung dengan series ini karena ada Amanda Manopo. Karena dia, series ini jadi menarik. Anaknya lucu, seru, dan kooperatif juga."

Dalam series ini, sang aktor berperan sebagai Sudi, ayah Tika, karakter yang diperankan Amanda Manopo. Dia mengaku, tak banyak kesulitan dalam memerankan sosok Sudi. Dia hanya fokus membangun interaksi dengan pemain Pay Later lainnya. 

Indra Birowo ungkap alasan terima tawaran membintangi Pay Later. (Foto: Vision+)

Telusuri berita celebrity lainnya
