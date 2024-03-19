Festival Hafiz Indonesia Diharapkan Dapat Memotivasi Anak untuk Cintai Alquran

Festival Hafiz Indonesia 2024 diharapkan dapat buat anak cinta Alquran (Foto: Masdarul Khoiri/MPI)

SURABAYA - Festival Hafiz Indonesia 2024 telah sukses digelar di halaman parkir timur Masjid Al Akbar Surabaya (MAS), pada Sabtu, 16 Maret 2024. Kehadiran festival ini diharapkan dapat memberi motivasi pada anak-anak Indonesia untuk cinta agama, khususnya Alquran.

"Acara ini bagus sekali, memberi motivasi anak-anak dan dewasa untuk membaca Alquran. Masyaallah mereka dari kecil cinta dan hafal Quran," ujar Siti Khadijah, pengunjung acara ini saat diwawancarai.

BACA JUGA: Azzam Nur dan Aisha Keem Bikin Merinding Usai Lantunkan Shalawat Asyghil di Festival Hafiz Indonesia

Ibu muda ini antusias menyaksikan penampilan para hafiz dan hafizah yang melantunkan ayat-ayat suci Alquran. Apalagi, acara ini juga dipandu oleh host Irfan Hakim.

"Tentunya kita berharap anak-anak Indonesia menjadi generasi Rabbani," katanya.

Festival Hafiz Indonesia 2024 diharapkan dapat buat anak cinta Alquran (Foto: Masdarul Khoiri/MPI)

Tanggapan serupa diungkapkan Ika Zianah. Menurutnya, Festival Hafiz 2024 ini memberi motivasi anak-anak untuk dekat dengan Allah SWT. Terlebih saat ini pergaulan di luar sudah sedemikian membahayakan bagi anak-anak.

Festival Hafiz Indonesia 2024 yang diselenggarakan RCTI tersebut membuat masyarakat senang karena bisa melihat dari dekat para hafiz yang selama ini tampil di layar kaca. Nampak hadir para alumni Hafiz Indonesia, di antaranya Risma, Abelino, Fara dan Fawwaz.

BACA JUGA: Festival Hafiz Indonesia 2024 Sejukkan Surabaya Lewat Lantunan Ayat Suci Alquran

Festival yang dipandu host Irfan Hakim tersebut juga menghadirkan Azzam Nur Mu'jizat, Aisha Keem. Selain itu, tiga penceramah juga membersamai para peserta dan pengunjung, yakni Ning Umi Laila, Nabilah Abdul Rahim dan Abi Amir Faishal Fath.

(van)