Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Festival Hafiz Indonesia Diharapkan Dapat Memotivasi Anak untuk Cintai Alquran

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |17:05 WIB
Festival Hafiz Indonesia Diharapkan Dapat Memotivasi Anak untuk Cintai Alquran
Festival Hafiz Indonesia 2024 diharapkan dapat buat anak cinta Alquran (Foto: Masdarul Khoiri/MPI)
A
A
A

SURABAYA - Festival Hafiz Indonesia 2024 telah sukses digelar di halaman parkir timur Masjid Al Akbar Surabaya (MAS), pada Sabtu, 16 Maret 2024. Kehadiran festival ini diharapkan dapat memberi motivasi pada anak-anak Indonesia untuk cinta agama, khususnya Alquran.

"Acara ini bagus sekali, memberi motivasi anak-anak dan dewasa untuk membaca Alquran. Masyaallah mereka dari kecil cinta dan hafal Quran," ujar Siti Khadijah, pengunjung acara ini saat diwawancarai.

Ibu muda ini antusias menyaksikan penampilan para hafiz dan hafizah yang melantunkan ayat-ayat suci Alquran. Apalagi, acara ini juga dipandu oleh host Irfan Hakim.

"Tentunya kita berharap anak-anak Indonesia menjadi generasi Rabbani," katanya.

Festival Hafiz Indonesia (MPI)

Festival Hafiz Indonesia 2024 diharapkan dapat buat anak cinta Alquran (Foto: Masdarul Khoiri/MPI)

 

Tanggapan serupa diungkapkan Ika Zianah. Menurutnya, Festival Hafiz 2024 ini memberi motivasi anak-anak untuk dekat dengan Allah SWT. Terlebih saat ini pergaulan di luar sudah sedemikian membahayakan bagi anak-anak.

Festival Hafiz Indonesia 2024 yang diselenggarakan RCTI tersebut membuat masyarakat senang karena bisa melihat dari dekat para hafiz yang selama ini tampil di layar kaca. Nampak hadir para alumni Hafiz Indonesia, di antaranya Risma, Abelino, Fara dan Fawwaz.

Festival yang dipandu host Irfan Hakim tersebut juga menghadirkan Azzam Nur Mu'jizat, Aisha Keem. Selain itu, tiga penceramah juga membersamai para peserta dan pengunjung, yakni Ning Umi Laila, Nabilah Abdul Rahim dan Abi Amir Faishal Fath.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement