Belum Punya Anak di 3 Tahun Pernikahan, Denny Sumargo Kira Dirinya Mandul

JAKARTA - 3 tahun menikah dengan Olivia Allan, Denny Sumargo hingga kini belum dikaruniai anak. Hal itu membuatnya sempat berpikir mengalami kemandulan.

Kekhawatiran tersebut bahkan sempat disampaikan oleh pria yang akrab disapa Densu itu dalam podcast spesial bersama sang istri.

"Gua sempat mikir gua mandul loh. Takut gua," ucap Denny Sumargo di akun YouTube YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Selasa (19/3/2024).

Denny merasakan ketakutan tersebut ketika mengetahui sang istri mengalami keguguran sebanyak dua kali.

"Gua punya kesedihan sendiri (akibat keguguran) sebagai cewek, tapi Denny juga cerita sama aku, 'Apa ini hukuman buat aku ya? Dulu aku kan nakal, apa aku mandul ya?' sampai ngomong kaya gitu," ucap Olivia.

Denny mengaku jika dulu dia sangatlah bandel. Hal yang terjadi saat ini ibarat karma yang harus dibayarkan atas kenakalannya dahulu.

"Karena dahulukan gua bandel, apa bayaran gua sampai sejauh ini ya?" jelas Denny Sumargo mempertanyakannya pada diri sendiri.

Namun, nyatanya setelah melalui proses pemeriksaan dan berbagai program hamil, baik Oliv maupun Denny Sumargo sama-sama dalam keadaan subur. Apalagi setelah keguguran pertama di Desember 2021, Oliv diketahui kembali mengandung di Maret 2022.

"Dari Desember (kuret), Maret hamil lagi. Jadi secara kesuburan kita berdua cukup subur gitu," ucap Oliv.

Namun, memang ada beberapa hal yang membuat bayinya tidak bisa bertahan lama dalam kandungannya. Di kehamilan kedua, bayi dalam kandungan Oliv harus mengalami kebocoran jantung. Hal ini diketahui oleh Oliv dan Denny setelah melakukan USG 4D.