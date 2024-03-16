Denny Sumargo Minta Kurnia Meiga Tak Dihujat: Setiap Manusia Punya Masa Lalu

JAKARTA - Kurnia Meiga ramai dihujat publik setelah mantan istrinya, Azhiera Adzka, membongkar tabiat buruk mantan kiper Timnas Indonesia tersebut di podcast YouTube Denny Sumargo.

Denny meminta agar publik tak tersulut emosi dan semakin menyudutkan Kurnia. Hal itu disampaikan sang aktor karena ada salah satu warganet mengirim pesan DM kepadanya.

Warganet itu mengaku lega karena perlakuan kasar sang atlet kepada istri dan anak-anaknya akhirnya terbongkar. Dia juga menyayangkan sikap Meiga yang seakan tak berterima kasih pada dukungan publik.

"Bang, bagus lu angkat itu berita tentang istrinya si Meiga, biar orang pada tahu jahatnya dia. Biar dia tobat, kasihan istri dan anaknya," kata warganet tersebut.