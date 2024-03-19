Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Profil Ade Paloh, Vokalis Band Sore yang Meninggal Dunia

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |11:47 WIB
Profil Ade Paloh, Vokalis Band Sore yang Meninggal Dunia
Profil Ade Paloh, vokalis band Sore yang meninggal dunia (Foto: IG Sore)
JAKARTA -Kabar duka datang dari dunia hiburan Tanah Air. Firza Achmar Paloh atau yang lebih akrab disapa Ade Paloh, vokalis band Sore, meninggal meninggal dunia pada Selasa (19/3/2024).

Kabar duka pertama kali dibagikan pada publik oleh pengamat musik Adib Hidayat melalui unggahan Twitter @AdibHidayat.

"Berita duka Ade Paloh vokalis dan pencipta lagu dari @SOREband wafat pada Selasa 19 Maret 2024 karena sakit," tulis Adib Hidayat.

Profil Ade Paloh, Vokalis Band Sore yang Meninggal Dunia

"Kabar saya konfirmasi lewat @BembyGusti, drummer Sore. Duka cita mendalam untuk keluarga besar Sore dan Ade Paloh," lanjutnya.

Untuk lebih mengenal dan mengenang Ade Paloh lebih dekat, berikut ini profil Ade paloh dari band Sore.

Profil Ade Paloh

Ade Paloh membentuk band Sore bersama Mondo Gascaro dan Awan Garnida pada 2002 ketiganya adalah teman dekat sejak kecil. Saat itu, Awan Garnida juga mengajak Bemby Gusti dan Reza Dwiputranto untuk bergabung.

