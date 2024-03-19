Profil Ade Paloh, Vokalis Band Sore yang Meninggal Dunia

Profil Ade Paloh, vokalis band Sore yang meninggal dunia (Foto: IG Sore)

JAKARTA -Kabar duka datang dari dunia hiburan Tanah Air. Firza Achmar Paloh atau yang lebih akrab disapa Ade Paloh, vokalis band Sore, meninggal meninggal dunia pada Selasa (19/3/2024).

Kabar duka pertama kali dibagikan pada publik oleh pengamat musik Adib Hidayat melalui unggahan Twitter @AdibHidayat.

"Berita duka Ade Paloh vokalis dan pencipta lagu dari @SOREband wafat pada Selasa 19 Maret 2024 karena sakit," tulis Adib Hidayat.

"Kabar saya konfirmasi lewat @BembyGusti, drummer Sore. Duka cita mendalam untuk keluarga besar Sore dan Ade Paloh," lanjutnya.

Untuk lebih mengenal dan mengenang Ade Paloh lebih dekat, berikut ini profil Ade paloh dari band Sore.

Profil Ade Paloh

Ade Paloh membentuk band Sore bersama Mondo Gascaro dan Awan Garnida pada 2002 ketiganya adalah teman dekat sejak kecil. Saat itu, Awan Garnida juga mengajak Bemby Gusti dan Reza Dwiputranto untuk bergabung.