Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lee Hyeri Minta Maaf usai Sindir Ryu Jun Yeol dan Han So Hee di Instagram

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |18:30 WIB
Lee Hyeri Minta Maaf usai Sindir Ryu Jun Yeol dan Han So Hee di Instagram
Lee Hyeri minta maaf usai sindir Ryu Jun Yeol dan Han So Hee di Instagram. (Foto: SURE)
A
A
A

SEOUL - Lee Hyeri akhirnya buka suara terkait unggahannya di Insta Story, pada 15 Maret 2024. Akibat unggahan itu, warganet ramai berspekulasi bahwa aktris Reply 1988 tersebut sengaja menyindir Ryu Jun Yeol dan Han So Hee

Tak sedikit warganet yang menilai, Hyeri merasa dikhianati Ryu Jun Yeol karena keduanya dekat sebelum mereka putus. Setelah heboh unggahan member Girls’ Day itu, Han So Hee kemudian mengonfirmasi hubungannya dengan Ryu Jun Yeol.

Han So Hee dalam blognya pun memastikan akan meminta maaf pada Hyeri atas unggahan balasannya di Instagram. Untuk meluruskan permasalahan itu, aktris My Roommate Gumiho tersebut akhirnya merilis keterangan resmi lewat Instagram. 

“Aku ingin meminta maaf dengan tulus atas spekulasi dan kontroversi yang muncul akibat emosi pribadiku. Sepertinya, aku tidak mempertimbangkan dampak dari tindakanku,” ujarnya dikutip dari Soompi, pada Senin (18/3/2024). 

Hyeri mengatakan, keputusan mengakhiri hubungan 8 tahun dengan Ryu Jun Yeol tak datang dalam sekejap mata. Bahkan setelah mengumumkan putus, dia sempat berkomunikasi dengan aktor 37 tahun tersebut dan membahas hubungan mereka.

Lee Hyeri minta maaf usai sindir Ryu Jun Yeol dan Han So Hee di Instagram. (Foto: C-JeS Studios)

Namun setelah pembicaraan itu, Hyeri mengaku, hilang kontak dengan sang mantan kekasih. “Sekitar 4 bulan kemudian, emosiku keluar saat membaca artikel tentang hubungan mereka. Itu emosi seorang Lee Hyeri bukan aktris Lee Hyeri,” katanya. 

Lee Hyeri mengaku, tak langsung menjelaskan makna unggahannya karena merasa hal itu sebagai permasalahan pribadi yang hanya akan memicu perdebatan publik. “Jika unggahan itu membuat banyak orang bingung, aku minta maaf.”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191831/yoon_bak-fXIc_large.jpg
Yoon Bak Umumkan Kehamilan Istri setelah 2 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189670/tiffany_young_dan_byun_yo_han-jXOL_large.jpg
Tiffany SNSD Tulis Surat untuk Fans usai Go Public dengan Byun Yo Han
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189617/tiffany_young_dan_byun_yo_han-63Bq_large.jpg
Tiffany SNSD dan Byun Yo Han Pacaran, Bakal Nikah Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188915/ha_ji_won-vjV0_large.jpeg
Cerita Ha Ji Won Pernah Alami Pelecehan Seksual di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187675/minah_girls_day_menikah-f7Iz_large.jpg
Minah Girls Day dan On Joo Wan Gelar Resepsi Pernikahan Tertutup di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185720/jo_bo_ah-Pd7g_large.jpg
Selamat, Jo Bo Ah Hamil Anak Pertama setelah Setahun Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement