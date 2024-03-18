Lee Hyeri Minta Maaf usai Sindir Ryu Jun Yeol dan Han So Hee di Instagram

Lee Hyeri minta maaf usai sindir Ryu Jun Yeol dan Han So Hee di Instagram. (Foto: SURE)

SEOUL - Lee Hyeri akhirnya buka suara terkait unggahannya di Insta Story, pada 15 Maret 2024. Akibat unggahan itu, warganet ramai berspekulasi bahwa aktris Reply 1988 tersebut sengaja menyindir Ryu Jun Yeol dan Han So Hee.

Tak sedikit warganet yang menilai, Hyeri merasa dikhianati Ryu Jun Yeol karena keduanya dekat sebelum mereka putus. Setelah heboh unggahan member Girls’ Day itu, Han So Hee kemudian mengonfirmasi hubungannya dengan Ryu Jun Yeol.

BACA JUGA: Lee Hyeri Unfollow Ryu Jun Yeol usai Rumor Kencan dengan Han So Hee

Han So Hee dalam blognya pun memastikan akan meminta maaf pada Hyeri atas unggahan balasannya di Instagram. Untuk meluruskan permasalahan itu, aktris My Roommate Gumiho tersebut akhirnya merilis keterangan resmi lewat Instagram.

“Aku ingin meminta maaf dengan tulus atas spekulasi dan kontroversi yang muncul akibat emosi pribadiku. Sepertinya, aku tidak mempertimbangkan dampak dari tindakanku,” ujarnya dikutip dari Soompi, pada Senin (18/3/2024).

Hyeri mengatakan, keputusan mengakhiri hubungan 8 tahun dengan Ryu Jun Yeol tak datang dalam sekejap mata. Bahkan setelah mengumumkan putus, dia sempat berkomunikasi dengan aktor 37 tahun tersebut dan membahas hubungan mereka.

Namun setelah pembicaraan itu, Hyeri mengaku, hilang kontak dengan sang mantan kekasih. “Sekitar 4 bulan kemudian, emosiku keluar saat membaca artikel tentang hubungan mereka. Itu emosi seorang Lee Hyeri bukan aktris Lee Hyeri,” katanya.

Lee Hyeri mengaku, tak langsung menjelaskan makna unggahannya karena merasa hal itu sebagai permasalahan pribadi yang hanya akan memicu perdebatan publik. “Jika unggahan itu membuat banyak orang bingung, aku minta maaf.”