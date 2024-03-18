Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pacaran Beda Agama, Kiki CJR Batasi Bertemu Kekasih di Bulan Ramadhan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |20:45 WIB
Pacaran Beda Agama, Kiki CJR Batasi Bertemu Kekasih di Bulan Ramadhan
Kiki CJR batasi bertemu dengan kekasih di bulan ramadan (Foto: Instagram/teukuryz)
A
A
A

JAKARTA - Personel CJR, Teuku Rizky Muhammad saat ini tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Gaby Bunga Saputra. Lantaran menjalani hubungan beda agama, pelantun U-Uh ini pun mengaku jika selama bulan Ramadhan, dia sengaja membatasi momen bertemu dengan sang kekasih.

"Pasti sih, ada barrier-barrier yang gua jaga juga selama bulan Ramadhan lah," kata Teuku Rizky Muhammad di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).

"Bukannya kita kayak gitu pas bulan Ramadhan aja enggak sih, tapi at least kita menghargai gitu," tambahnya.

Meski membatasi pertemuan lantaran menjalani hubungan beda agama, Kiki mengatakan bahwa kekasihnya sangat menjunjung toleransi yang cukup tinggi. Termasuk saat Kiki tengah menjalani puasa.

Kiki CJR dan Gaby

Kiki CJR batasi bertemu dengan kekasih di bulan ramadan (Foto: Instagram/teukuryz)

 

"Kebetulan Gaby saat ini belum nih. Jadi gua harus kasih pemahaman juga untuk ngerti juga. Dia toleransi banget," tutur Kiki.

