Kebahagiaan Dinda Hauw Bisa Kembali Berpuasa Setelah Absen karena Menyusui

JAKARTA - Ramadhan tahun ini terasa begitu istimewa bagi artis Dinda Hauw. Pasalnya, istri Rey Mbayang itu akhirnya bisa kembali berpuasa bersama sang suami setelah beberapa tahun belakangan ini dirinya absen karena masih harus menyusui.

Jika di tahun-tahun sebelumnya perempuan berdarah Palembang itu hanya menemani sang suami saat berbuka puasa atau pun sahur, kini Dinda bisa merasakan ikut berbuka dan sahur bersama sang suami.

"Mudah-mudahan semakin berkah puasa tahun ini terus di tahun ini aku baru mulai puasa, jadi Masyaallah nikmat banget rasanya," ujar Dinda Hauw.

Dinda dikaruniai putra pertamanya Arshakalif Muhammad Mbayang pada 20 Juni 2021 sehingga dirinya harus absen berpuasa di tahun tersebut. Dinda juga harus absen di tahun-tahun berikutnya karena langsung dikaruniai anak keduanya Arashkaba Muhammad Mbayang yang lahir pada Maret 2023 lalu, beberapa hari sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.

Kini, bintang film Surat Kecil Untuk Tuhan itu masih memberikan ASI eksklusif untuk putra keduanya yang genap berusia satu tahun pada 2 Maret 2024 lalu. Namun, Dinda berusaha untuk tetap berpuasa meski masih menyusui.

"Karena kan tahun-tahun sebelumnya itu aku masih nyusuin, terus lahir lagi, terus nyusuin lagi, sebenarnya sekarang juga masih nyusuin tapi tetap aku usahain untuk puasa gitu," sambungnya.