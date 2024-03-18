Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kebahagiaan Dinda Hauw Bisa Kembali Berpuasa Setelah Absen karena Menyusui

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |07:05 WIB
Kebahagiaan Dinda Hauw Bisa Kembali Berpuasa Setelah Absen karena Menyusui
Dinda Hauw akhirnya puasa usai menyusui (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ramadhan tahun ini terasa begitu istimewa bagi artis Dinda Hauw. Pasalnya, istri Rey Mbayang itu akhirnya bisa kembali berpuasa bersama sang suami setelah beberapa tahun belakangan ini dirinya absen karena masih harus menyusui.

Jika di tahun-tahun sebelumnya perempuan berdarah Palembang itu hanya menemani sang suami saat berbuka puasa atau pun sahur, kini Dinda bisa merasakan ikut berbuka dan sahur bersama sang suami.

Kebahagiaan Dinda Hauw Bisa Kembali Berpuasa Setelah Absen karena Menyusui

"Mudah-mudahan semakin berkah puasa tahun ini terus di tahun ini aku baru mulai puasa, jadi Masyaallah nikmat banget rasanya," ujar Dinda Hauw.

Dinda dikaruniai putra pertamanya Arshakalif Muhammad Mbayang pada 20 Juni 2021 sehingga dirinya harus absen berpuasa di tahun tersebut. Dinda juga harus absen di tahun-tahun berikutnya karena langsung dikaruniai anak keduanya Arashkaba Muhammad Mbayang yang lahir pada Maret 2023 lalu, beberapa hari sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.

Kini, bintang film Surat Kecil Untuk Tuhan itu masih memberikan ASI eksklusif untuk putra keduanya yang genap berusia satu tahun pada 2 Maret 2024 lalu. Namun, Dinda berusaha untuk tetap berpuasa meski masih menyusui.

"Karena kan tahun-tahun sebelumnya itu aku masih nyusuin, terus lahir lagi, terus nyusuin lagi, sebenarnya sekarang juga masih nyusuin tapi tetap aku usahain untuk puasa gitu," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/33/3029710/jatuh-dari-kuda-dinda-hauw-dilarikan-ke-igd-dan-alami-cedera-otot-DGGecXUii3.jpg
Jatuh Dari Kuda, Dinda Hauw Dilarikan ke IGD dan Alami Cedera Otot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016837/dinda-hauw-sedih-lepas-orang-tua-berangkat-haji-kenapa-L7HO9ddmZx.jpg
Dinda Hauw Sedih Lepas Orang Tua Berangkat Haji, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/33/2999292/nyaris-meninggal-rey-mbayang-akui-kurang-persiapan-saat-diving-AnfWz2g2sK.jpg
Nyaris Meninggal, Rey Mbayang Akui Kurang Persiapan saat Diving
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/33/2999284/rey-mbayang-berkomitmen-jaga-perasaan-dinda-hauw-di-tengah-banyaknya-teman-wanita-bFqHPj61pk.jpg
Rey Mbayang Berkomitmen Jaga Perasaan Dinda Hauw di Tengah Banyaknya Teman Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/33/2999008/rey-mbayang-nyaris-meninggal-karena-kehabisan-oksigen-saat-diving-Q9mIAtXrTs.jpg
Rey Mbayang Nyaris Meninggal karena Kehabisan Oksigen saat Diving
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/33/2986144/mata-dinda-hauw-diperban-usai-alami-kalazion-zdoOfE2f1E.jpg
Mata Dinda Hauw Diperban Usai Alami Kalazion
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement