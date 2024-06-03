Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dinda Hauw Sedih Lepas Orang Tua Berangkat Haji, Kenapa?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |18:05 WIB
Dinda Hauw Sedih Lepas Orang Tua Berangkat Haji, Kenapa?
Dinda Hauw sedih lepas orang tuanya pergi haji, kenapa? (Foto: Instagram/dindahw)




JAKARTA - Kedua orang tua Dinda Hauw dan Rey Mbayang, masuk dalam daftar jamaah Haji Indonesia. Diketahui, orang tua dari sang artis baru saja berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah Haji tahun 1445 Hijriyah.

Momen orang tua Dinda berangkat Haji pun bisa dilihat dalan unggahannya di akun Instagram.

Dinda sendiri mengaku sedih saat melepas kedua orang tuanya untuk berhaji. Pasalnya, dia memiliki keinginan untuk bisa berhaji bersama orang tuanya.

Namun, mengingat anak-anaknya masih kecil bahkan masih ada yang diberi ASI, Dinda pun harus merelakan kepergian orang tuanya terlebih dahulu.

Dinda Hauw

Dinda Hauw sedih lepas orang tuanya pergi haji, kenapa? (Foto: Instagram/dindahw)

"Alhamdulillah orang tua udah berangkat kemarin ikut mengantar. Kita sedih karena nggak ikut berangkat, pertimbangannya karena anak sih. Anak masih usia satu tahunan dan masih ASI jadi pertimbangan kita itu," ujar Dinda Hauw baru-baru ini.

Halaman:
1 2
