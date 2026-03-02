Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nyaris Terjebak, Raisa Berhasil Pulang ke Indonesia Sebelum Bandara Dubai Ditutup Imbas Perang

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |21:08 WIB
Nyaris Terjebak, Raisa Berhasil Pulang ke Indonesia Sebelum Bandara Dubai Ditutup Imbas Perang
Raisa di Bandara Dubai
A
A
A

JAKARTA - Serangan yang terjadi di Iran oleh Israel-Amerika Serikat mengguncang dunia. Konflik ini berimbas pada sejumlah aktivitas termasuk penerbangan di wilayah Timur Tengah.

Di tengah tragedi mengerikan ini, penyanyi Raisa nyaris terjebak saat dirinya berada di Dubai. Make Up Artist Tanah Air, Bubah Alfian mengungkap cerita menegangkan saat dirinya dan Raisa hampir terjebak, sesaat sebelum bandara Dubai terkena serangan rudal.

“Sebelum naik pesawat kami masih bisa tersenyum. Saat mendarat, wajah sudah pucat. Alhamdulillah saya dan Yaya dalam lindungan Allah. Kami terbang kurang dari satu jam sebelum semuanya terjadi,” tulis Bubah di akun Instagram @bubahalfian, dikutip Senin (2/3/2026).

Dalam postingannya, Bubah mengunggah foto dirinya bersama Raisa di bandara Dubai sebelum kekacauan terjadi. Ia bersyukur dirinya dan pelantun Serba Salah ini masih berkesampatan pulang ke Indonesia sebelum seluruh penerbangan dibatalkan dan suasana mencekam terjadi di bandara.

Bubah bersyukur masih diberikan keselamatan di tengah mencekamnya perang Iran vs Israel-AS yang melumpuhkan penerbangan Timur Tengah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/624/3204604//iran-PasR_large.jpg
Profil SD Putri Minab Iran, Sekolah Khusus Perempuan yang Dilaporkan Digempur Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204486//selat_hormuz-SDg1_large.jpg
Siapa Saja Negara Pembeli Utama Minyak Iran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/25/3204568//agnez-tE9D_large.jpg
Agnez Mo Bantah Kabar Terjebak di Dubai saat Perang Iran-AS: Aku Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204578//prabowo-azvM_large.jpg
Perang AS-Israel Vs Iran, Pakar Sebut Swasembada yang Diusahakan Prabowo Jadi Relevan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204574//viral-LwFs_large.jpg
Viral Narasi BoP Terlibat Konflik AS-Israel dengan Iran, Hasil Cek Fakta: Konten DFK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/18/3204526//viral-4owL_large.jpg
Breaking News! Jet Tempur Canggih F-15 Milik AS Jatuh Usai Iran Bombardir Kuwait
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement