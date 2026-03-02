Nyaris Terjebak, Raisa Berhasil Pulang ke Indonesia Sebelum Bandara Dubai Ditutup Imbas Perang

JAKARTA - Serangan yang terjadi di Iran oleh Israel-Amerika Serikat mengguncang dunia. Konflik ini berimbas pada sejumlah aktivitas termasuk penerbangan di wilayah Timur Tengah.

Di tengah tragedi mengerikan ini, penyanyi Raisa nyaris terjebak saat dirinya berada di Dubai. Make Up Artist Tanah Air, Bubah Alfian mengungkap cerita menegangkan saat dirinya dan Raisa hampir terjebak, sesaat sebelum bandara Dubai terkena serangan rudal.

“Sebelum naik pesawat kami masih bisa tersenyum. Saat mendarat, wajah sudah pucat. Alhamdulillah saya dan Yaya dalam lindungan Allah. Kami terbang kurang dari satu jam sebelum semuanya terjadi,” tulis Bubah di akun Instagram @bubahalfian, dikutip Senin (2/3/2026).

Dalam postingannya, Bubah mengunggah foto dirinya bersama Raisa di bandara Dubai sebelum kekacauan terjadi. Ia bersyukur dirinya dan pelantun Serba Salah ini masih berkesampatan pulang ke Indonesia sebelum seluruh penerbangan dibatalkan dan suasana mencekam terjadi di bandara.

Bubah bersyukur masih diberikan keselamatan di tengah mencekamnya perang Iran vs Israel-AS yang melumpuhkan penerbangan Timur Tengah.