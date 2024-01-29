Reaksi Rey Mbayang ketika Dinda Hauw Dihujat karena Wajahnya Tak Secantik di Medsos

Reaksi Rey Mbayang usai Dinda Hauw disebut tak cantik (Foto: IG Dinda Hauw)

JAKARTA - Dinda Hauw sempat dihujat oleh netizen lantaran wajahnya dinilai tidak secantik yang ditampilkan di media sosial.

Sebagai suami, Rey Mbayang mencoba tetap santai menanggapi hujatan yang diterima oleh sang istri.

"Ya memang kita lihat beda-beda ya. Aku enggak masalahin, masing-masing punya penilaian sendiri-sendiri,” ujar Rey Mbayang di daerah Cinere, Depok, Minggu (28/1/2024).

Bapak dua anak itu bahkan merasa bahwa Dinda Hauw sudah terbiasa dengan hujatan dari netizen dan selalu tidak ambil pusing.

"Tapi kalau tambah dengan omongan yang bisa menjatuhkan gitu gitu, dia (Dinda Hauw) selalu positif,” ungkap Rey Mbayang.

Terlepas dari stigma netizen tentang wajah Dinda Hauw, pria kelahiran 15 November 1998 itu tetap memuji sang istri, bahwa ia selalu cantik dalam kondisi apapun.

“Di mataku istriku paling cantik dengan segala kondisi,” terang Rey Mbayang.

