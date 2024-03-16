Denny Sumargo Tanggapi Kabar Kehamilan Sang Istri

JAKARTA - Denny Sumargo akhirnya buka suara terkait rumor kehamilan sang istri, Olivia Allan. Dia mengaku, tak bisa menjawab rumor tersebut secara gamblang karena merasa sang istri yang berhak menjawabnya.

“Waduh kalau soal itu, nanti dulu. Saya perlu tanya (istri) dulu ya. Intinya, doakan saja yang terbaik ya,” ujar aktor A Man Called Ahok tersebut saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 15 Maret 2024.

Jawaban abu-abu Denny Sumargo itu diakuinya karena belum mendapat lampu hijau dari sang istri untuk bicara soal kehamilan. Dia menyebut, harus meminta izin terlebih dahulu untuk menyampaikan informasi tersebut kepada awak media.

“Saya tanya istri dulu boleh atau enggaknya disampaikan (soal kehamilan). Karena kan yang hamil istri, bukan saya,” katanya lagi.