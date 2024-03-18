Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tsania Marwa Ungkap Alasan Ogah Berikan Paspor Anak ke Atalarik Syah

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |16:05 WIB
Tsania Marwa Ungkap Alasan Ogah Berikan Paspor Anak ke Atalarik Syah
Alasan Tsania Marwa tak mau berikan paspor anak (Foto: Instagram/tsaniamarwa54)
A
A
A

JAKARTA - 7 tahun bercerai, Tsania Marwa dan Atalarik Syach hingga kini masih belum bisa berdamai. Konflik perebutan hak asuh anak diantara mereka juga masih memanas, lantaran akses Marwa untuk bertemu dengan dua buah hatinya ditutup oleh sang mantan suami.

Sampai saat ini, Marwa pun masih belum bisa menjalani hidup bersama buah hatinya. Padahal ia sudah mendapatkan hak asuh kedua anaknya.

Diketahui, hubungan antara Marwa dan Atalarik pun kian memanas setelah hadiah Playstation 5 dari wanita 32 tahun tersebut untuk buah hatinya ditolak Atalarik. Alasannya, Atalarik meminta agar hadiah tersebut baru diterima kalau Tsania mau memberikan paspor milik sang anak.

"Tiba-tiba datang-datang, paspor dong mana? Gitu. Etis nggak sih ? Jalanin aja dulu kewajibannya, kewajiban aja nggak dipenuhi," kata Tsania di Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka, Jakarta Barat, Senin (18/32024).

Tsania Marwa

Alasan Tsania Marwa tak mau berikan paspor anak (Foto: Instagram/tsaniamarwa54)

Wanita yang akrab disapa Wawa ini menegaskan jika dirinya punya hak untuk menyimpan sejumlah dokumen milik anaknya, termasuk paspor. Ini karena bintang film Dalam Mihrab Cinta itu memiliki hak asuh anak dalam putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Halaman:
1 2
