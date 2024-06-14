Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tsania Marwa Bongkar Alasan Gagal Eksekusi Hak Asuh Anak dari Rumah Atalarik Syah

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |13:48 WIB
A
A
A

JAKARTA - Tsania Marwa menduga bahwa keluarga mantan suaminya, Atalarik Syach memiliki strategi khusus untuk menggagalkan eksekusi hak asuh anak pada 2021. Hal ini diungkapkan perempuan 33 tahun itu saat diundang dalam kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo.

Dalam kesempatan itu, Tsania menyebut bahwa sang anak sempat mau menemuinya usai dibujuk selama satu jam.

Dia pun merasa sangat bahagia karena bisa bertemu anaknya usai berpisah selama empat tahun.

"Optimis naik dong 'bisa nih eksekusi pelan-pelan deketin lagi', negara nggak mediasiin apa-apa, jadi kita sendiri aja berjuang," ucap Tsania Marwa dikutip Jum'at (14/6/2024).

Namun, hal tak terduga pun terjadi ditengah momen hangat Tsania dan kedua anaknya.

"Tiba-tiba lagi happy-happy nyuapin Bira, abang lagi nunjukin dia coret-coret tabnya main-main, tiba-tiba ada yang teriak-teriak di belakang aku, pengacaranya (Atalarik Syah-red) tapi sekarang udah almarhum," paparnya.

Sang pengacara kala itu diketahui tengah berbincang dengan aktor yang akrab disapa Arik tersebut dengan suara keras.

Mendengar percakapan tersebut, Syarif dan Shabira pun ketakutan dengan berlari masuk ke kamar untuk menjauhi sang ibu.

Halaman:
1 2
