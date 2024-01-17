Tsania Marwa Bangga, Adiknya Terpilih Menjadi Kontestan Puteri Indonesia 2024

JAKARTA - Tsania Marwa muncul dengan kabar bahagia. Adiknya, Ghina Raihanah diketahui lolos menjadi salah satu kontestan dari ajang Puteri Indonesia 2024.

Kabar bahagia tersebut bahkan dibagikan oleh mantan istri Atalarik Syach ini di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ibu dua anak ini tampak memajang poster adiknya lengkap dengan ucapan selamat lantaran berhasil menjadi salah satu kontestan dari Puteri Indonesia 2024, perwakilan DKI Jakarta 1.

Tak hanya itu, Marwa juga memajang foto dirinya bersama sang adik dan tak lupa mengucapkan selamat atas keberhasilannya tersebut.

"Dear @ghinarai, sebagai kakakmu, aku sangat bersyukur mengetahui kamu sudah BERHASIL sejauh ini! INILAH IMPIANMU dan Insya Allah akan terwujud ," tulis Tsania dalam bahasa Inggris.

Tsania Marwa bangga, adiknya jadi kontestan Puteri Indonesia 2024 (Foto: Instagram/tsaniamarwa54)





"Ini adalah kerja kerasmu selama bertahun-tahun dan perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai, jadi tetaplah semangat dan biarkan kecantikan batinmu BERSINAR" sambungnya.

Lewat unggahannya, Marwa juga turut mengucapkan terima kasih atas bantuan dari orang-orang disekitarnya. Tak lupa, pada ajang Puteri Indonesia 2024 yang sudah memberikan kesempatan pada sang adik.

"Terima kasih banyak untuk orang-orang luar biasa dibalik ini yang bekerja keras dengan LOVE @dimassinggih @official.confidensia Terakhir, terima kasih banyak atas kesempatan berharga ini @officialputeriindonesia . Insya Allah, kalian membuat keputusan yang tepat. Selamat adikku tercinta," tambahnya.

Ucapan selamat dari Marwa membuat Ghina pun langsung membalasnya di kolom komentar. Bahkan ia mengaku bersyukur memiliki kakak seperti Marwa yang selalu memberikan dukungan padanya.