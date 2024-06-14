Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Masih Mengingatnya Setelah 4 Tahun Pisah, Tsania Marwa: Aku Anggap Keajaiban

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |13:00 WIB
Anak Masih Mengingatnya Setelah 4 Tahun Pisah, Tsania Marwa: Aku Anggap Keajaiban
Tsania Marwa masih diingat anak meski sudah 4 tahun pisah (Foto: Instagram/tsaniamarwa54)
A
A
A

JAKARTA - Tsania Marwa mengenang momen saat dirinya hendak mengambil alih hak asuh anak dari mantan suaminya, Atalarik Syah, setelah resmi bercerai. Proses tersebut diketahui terjadi pada 2021 dan berlangsung dramatis, hingga sempat disiarkan secara live dari salah satu stasiun televisi swasta.

Tsania saat itu mengaku harus membujuk kedua anaknya seorang diri. Sementara, keluarga besar Atalarik Syah yang berada di rumah sang aktor mengawasi proses tersebut dengan seksama.

Namun, Tsania menyebut hal itu tak semudah yang ia bayangkan. Apalagi, keluarga sang mantan melarangnya untuk membawa mainan anak sebagai pendekatan humanis ibu kepada anak.

"Aku udah feeling, susah nih, karena TKP-nya di rumah dia dia udah kondisikan dengan bebas dong sedangkan aku disitu kan pendatang," kata Tsania Marwa dikutip dari kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Jum'at (14/6/2024).

Tsania Marwa

Tsania Marwa masih diingat anak meski sudah 4 tahun pisah (Foto: Instagram/tsaniamarwa54)

Usai menunggu sang anak keluar kamar selama satu jam, Tsania pun mengaku sangat bahagia kembali bertemu keduanya setelah empat tahun berpisah.

Dia juga bersyukur, Syarif Muhammad Fajri dan Aisyah Shabira, masih mengenalinya selaku ibu kandung.

"Jadi aku terakhir ketemu Shabira itu dia belum bisa ngomong, tiba-tiba ketemu dia udah bisa bilang 'aku maunya disuapin sama Umi'. Itu aja aku udah anggap keajaiban (anak masih inget aku)," pungkasnya.

(van)

