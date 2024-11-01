Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tsania Marwa Akhirnya Ikhlas Lepas Hak Asuh Anak, Ini Alasannya

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |10:12 WIB
JAKARTA - Tsania Marwa memutuskan untuk tidak lagi memperjuangkan hak asuh anak-anaknya dari Atalarik Syach demi kebaikan mereka. Ia tak ingin kondisi psikologis anak-anaknya terganggu karena konflik yang terjadi antara dirinya dan mantan suaminya.

Tsania pun berbagi cerita tentang perjuangannya selama 7 tahun dalam menghadapi kasus hak asuh anak. Stres berkepanjangan membuatnya mengalami dampak fisik, seperti penurunan berat badan dan rambut rontok.

“Secara fisik, berat badan aku sempat turun. Rambut juga sempat rontok karena kondisi itu,” ungkap Tsania Marwa, dikutip dari Instagram @rumpi_ttv, Kamis (31/10/2024).

Kini, Tsania semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan mental agar tubuhnya tetap sehat. Karena itu, ia tak ingin anak-anaknya mengalami gangguan mental akibat situasi yang mereka hadapi.

