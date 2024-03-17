Tak Ada Asupan Makanan Masuk Jadi Penyebab Penyakit Jantung Donny Kesuma Kambuh

JAKARTA - Donny Kesuma masih menjalani perawatan di ICU akibat penyakit jantung yang dideritanya. Berdasarkan keterangan sang putra, Donni mengalami lemah jantung, hingga harus dilarikan ke ICU untuk mendapat penanganan lebih lanjut.

Terkait penyebab ayahnya sampai dilarikan ke ICU, M. Ghassan Indira Kesuma mengatakan bahwa tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya.

"Jadi sebenarnya yang memicu papa masuk ke RS sampai masuk ICU ini tidak menerima makanan," kata Ghassan dalam wawancara via Zoom, Minggu (17/3/2024).

Sebelum dilarikan ke rumah sakit, Donny Kesuma memang mengeluhkan lemas hingga memicu sakit jantungnya kambuh. Ghassan juga mendengar bahwa sang ayah mengalami masalah di bagian ginjal dan lambungnya imbas tak Ada makanan yang masuk.

Penyebab Donny Kesuma masuk ICU lantaran jantungnya melemah (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)





"Jadi papa sudah tidak ada nafsu makan, jadi sekarang akhirnya makanannya itu dialihkan melalui infus," jelas Ghassan.

"Ternyata kalau tidak salah kemarin dokter sempet bilang ada gangguan juga di bagian ginjalnya sama lambungnya," sambungnya.

Hanya saja, Ghassan belum bisa berbicara banyak terkait hal tersebut. Ia khawatir salah memberikan informasi.

"Itu saya belum dapat informasi jelas dari pihak rumah sakitnya jadi takut terjadi miss com," ujar Ghassan.

Selain tidak adanya asupan makanan yang masuk, Donny Kesuma juga kerap memaksakan beraktivitas di malam hari. Sehingga waktu tidurnya sangat kurang dari jam normal.