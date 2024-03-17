Kronologi Donny Kesuma Alami Jantung Lemah Hingga Dilarikan ke ICU

JAKARTA - Donny Kesuma saat ini masih berada di ICU dan menjalani perawatan usai mengalami lemah jantung. Sebelumnya, Donny Kesuma memang sudah memiliki riwayat penyakit jantung, bahkan sudah sempat melakukan prosedur pemasangan ring sejak 2015.

Kepada awak media, M. Ghassan Indira Kesuma, anak dari Donny mengungkapkan kronologi saat ayah dilarikan ke rumah sakit. Namun, Ghassan ingin meluruskan bahwa ayahnya tidak dirawat di RS St Carolus, Jakarta.

"Jadi berita yang beredar itu bahwa papa dirawat di rumah sakit St Carolus, cerita itu tidak benar, papa bukan di Carolus itu melainkan di salah satu RS di Bekasi," ungkap Ghassan saat wawancara via Zoom, Minggu (17/3/2023).

"Jadi kronologinya papa setelah pulang dari RS yang di salemba itu yaitu RS Carolus papa udah diperbolehkan pulang karena hasil tes lab darahnya itu normal," tambahnya.

Anak Donny Kesuma ungkap kronologi ayahnya masuk ICU (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)





Sayangnya, setelah pulang ke rumah kondisi Donny Kesuma kembali drop. Aktor 55 tahun itu merasa lemas.

"Namun saat sampai rumah papa merasa tidak fit kembali. Jadi setelah dua tiga hari ke depan ternyata papa masih lemes," kata Ghassan.

Lalu pada 16 Maret pukul 07.00 WIB, Donny Kesuma meminta dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan karena sudah tidak sanggup menahan tubuhnya yang lemas.

"Jam 7 pagi papa nelepon untuk minta dianterin ke rs karena papa bilang papa udah gak kuat ingin ke rumah sakit minta diobati sesegera mungkin karena udah sangat lemas," kata Ghassan.