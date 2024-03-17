Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Donny Kesuma Sebut Ayahnya Dilarikan ke ICU Lantaran Jantungnya Melemah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |14:05 WIB
Anak Donny Kesuma Sebut Ayahnya Dilarikan ke ICU Lantaran Jantungnya Melemah
Anak Donny Kesuma ungkap kronologi ayahnya masuk ICU (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Donny Kesuma dilarikan ke ICU dan disebut mengalami serangan jantung. Akan tetapi, putra dari sang artis, M. Ghassan Indira Kesuma, membantah hal tersebut.

Kepada awak media, Ghassan mengatakan bahwa ayahnya bukan mengalami serangan jantung. Melainkan detak jantungnya melemah, hingga harus dilarikan ke ICU.

"Untuk kena serangan jantung itu sebenarnya bukan serangan jantung ya, namun jantungnya menjadi lemah," ujar Ghassan dalam wawancara zoom bersama awak media, Minggu (17/3/2024).

"Tapi bukan kayak serangan tiba-tiba gitu. jadi mungkin isunya tidak 100 persen benar," tambahnya.

Anak Donny Kesuma (Zoom)

Anak Donny Kesuma sebut jantung ayahnya melemah (Foto: Zoom)

 

Sementara itu, Ghassan juga menjelaskan bahwa sang ayah memang memiliki riwayat penyakit jantung sejak 2015.

Halaman:
1 2
